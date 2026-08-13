El FC Cartagena ficha a Marcos Moreno el día que encuentra el gol

El FC Cartagena ya tiene la pieza que le faltaba. La dirección deportiva albinegra ha cerrado la incorporación de Marcos Moreno, delantero de 22 años que llega traspasado desde el Albacete Balompié y firma para las dos próximas temporadas. Su fichaje completa la plantilla de Íñigo Vélez y refuerza una posición que el equipo necesitaba.

La operación ha variado con respecto a lo que se había contado durante los últimos días. Todo apuntaba a que el atacante aterrizaría en Cartagonova mediante una cesión, pero el acuerdo definitivo contempla su llegada en propiedad. El cuadro portuario apuesta así por un futbolista joven, con recorrido por delante y experiencia en Primera RFEF, al que incorpora pensando tanto en el presente como en el futuro.

Marcos Moreno es un delantero centro alto, con presencia física, capacidad para jugar por arriba y facilidad para atacar los espacios. Puede servir como referencia dentro del área, pero también ofrece movilidad para alejarse de los centrales y aprovechar los metros a su espalda. Su incorporación amplía las posibilidades ofensivas de un Cartagena que durante la pretemporada ha alternado distintos dibujos y que ante el Orihuela comenzó con dos puntas.

En la campaña 2024-2025 disputó diez partidos oficiales con el Albacete, nueve de Segunda División y uno de la Copa del Rey. El pasado curso salió cedido al Talavera para acumular minutos en Primera Federación. Allí firmó seis goles y dos asistencias, además de adquirir experiencia en una categoría exigente y muy distinta a la Tercera Federación en la que había destacado como realizador.

La escuadra portuaria espera recuperar esa versión agresiva y eficaz del atacante. Marcos Moreno llega para competir por un puesto y ofrecer una nueva alternativa a Íñigo Vélez. Su fichaje, además, se confirmó precisamente el día en el que el conjunto albinegro logró hacer las paces con la portería rival.

Victoria balsámica por 3-0

El FC Cartagena superó por 3-0 al Orihuela en Pinatar Arena y consiguió su primera victoria después de seis amistosos. El resultado permitió al equipo quitarse un peso de encima tras una preparación en la que había dejado buenas fases de juego, pero muy poco acierto. Antes de este encuentro solamente había marcado un gol en cinco partidos.

El Cartagena comenzó con iniciativa y dificultó la salida de balón del Orihuela. Sin embargo, volvió a evidenciar sus problemas para aprovechar las ocasiones. Marcelo tuvo la oportunidad más clara en el minuto 15, cuando recibió un pase en profundidad y se quedó solo ante Buigues, pero su disparo se marchó fuera.

Cuando el encuentro parecía encaminado al descanso sin goles, Abdel-Lah convirtió una acción aparentemente perdida en el 1-0. El extremo persiguió un balón largo, evitó que saliera por la línea de fondo, superó a su defensor y dejó el pase atrás. Boston Billups, bien colocado, apareció para empujarlo a la red.

El conjunto de la Vega Baja reaccionó tras el descanso y encadenó varias ocasiones para empatar. El Cartagena sufrió durante unos minutos, pero logró resistir y fue mucho más contundente cuando volvió a acercarse al área contraria. Toni Villa desbordó por la izquierda y provocó un penalti que Marcelo transformó con seguridad. El delantero encontró así el gol que llevaba persiguiendo desde el inicio de la preparación y estableció el 2-0.

En el descuento llegó el tercero. Richarte avanzó por el costado derecho y entregó el balón a Krivokapic, que marcó a placer en el tiempo añadido.

El Cartagena cerró el día con tres goles, su primer triunfo del verano y la llegada en propiedad de Marcos Moreno. Un delantero más para tratar de conseguir que lo ocurrido ante el Orihuela deje de ser una excepción.