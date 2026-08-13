Casi 400 corredores rinden tributo a Pepe Plaza en la novena edición de las 4 Millas de La Raya

Las 4 Millas de La Raya se han convertido ya en un clásico del mes de agosto en el municipio de Murcia. La carrera, incluida en el Circuito CorrePorMurcia, cumplió nueve años en una edición donde rindió homenaje a Pepe Plaza, atleta popular vinculado a Rajos Runners Alcantarilla que el pasado mes de enero, a los 55 años, perdió la vida por una colisión de un vehículo cuando entrenaba en bicicleta. Y en su recuerdo, casi cuatrocientos participantes se involucraron en una prueba donde Erika Soto Martínez y Jorge Cano Martínez fueron los más rápidos tras 6,4 kilómetros de recorrido.

Las mejores imágenes de la carrera popular 'La Raya' / Israel Sánchez

Soto, que pertenece al Pan Moreno, cruzó la meta con un tiempo de 25:32, siendo la segunda plaza en la general femenina para Cristina de la Torre, del Comemillas Running, con 26:13, y tercera, Ana Isabel Fernández, de Rajaos Runners, con 26:27. En hombres, Jorge Cano, del Udat Talabera, fue el ganador con 20:36, siendo segundo Francisco Javier Sánchez, del Atletismo Alhama, con 21:08, y tercero Daniel Plá Escobar, del Pan Moreno, con 21:31.

Campeones por categorías

Por categorías los ganadores fueron Cristina de la Torre y Jorge Cano (M35), Alexandra Alina Laculiceanu y Diego Cayuela Pérez (M40), Ana Isabel Fernández y Juan Carrascal (M45), Raquel Muñoz Gil y Mateo Pesquer (M50), Mari Carmen Villaescusa y Miguel Ángel Corbalán (M55), Toñi Lacárcel y Willy Gallegos (M60), Ingrid Lien y José López (M65), Gaspar Campello (M70), Erika Soto y José Javier Espinosa (sub-23), y Nerea vives y Francisco Javier Ruiz (senior). Los mejores atletas locales fueron Gladys Jepkorir y Andrew Pickett.

Además, también se llevó a cabo una caminata no competitiva.

Noticias relacionadas

El Circuito CorrePorMurcia tendrá su próximo cita el próximo 21 de agosto en Cañada Hermosa.