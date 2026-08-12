El UCAM Murcia CB, con un inicio y final de temporada infernal: todos los partidos y sus horarios

El UCAM Murcia CB va a conocer hoy el calendario completo de la Liga Endesa la próxima temporada. Como adelanto, ya se ha anunciado la primera jornada, donde el conjunto de Sito Alonso visitará el pabellón Fontajau para enfrentarse al Basquet Girona el domingo 27 de septiembre a las cinco de la tarde.

A los universitarios les ha tocado un inicio de temporada infernal, como ya les ocurrió el pasado ejercicio. Tras visitar al Girona recibirán al Barca (domingo 4 de octubre, 19:00) y a La Laguna Tenerife (domingo 11 de octubre, 12:30), para en la cuarta jornada visitar al Valencia Basket, actual campeón de liga (domingo 17 de octubre, 17:00).

El recién ascendido Coruña (sábado 24 de octubre, 21:00) y el Ilerna Lleida (sábado 31 de octubre, 19:30) serán los siguientes compromisos, ambos en casa, para después tener otros dos partidos consecutivos fuera de casa, el primero en la pista del Real Madrid (domingo 8 de noviembre, 19:00) y el Surne Bilbao (domingo 15 de noviembre, 18:00).

Además, en las últimas cuatro jornadas de la competición liguera los de Sito Alonso visitarán a La Laguna Tenerife y Joventut, y cerrarán la liga regular en casa contra el Valencia Basket.

Este es el calendario completo de los universitarios:

Jornada 1. Domingo 27 de septiembre, 17:00. Basquet Girona-UCAM Murcia.

Jornada 2. Domingo 4 de octubre, 19:00. UCAM Murcia-Barça.

Jornada 3. Domingo 11 de octubre, 12:30. UCAM Murcia-La Laguna Tenerife.

Jornada 4. Domingo 17 de octubre, 17:00. Valencia Basket-UCAM Murcia.

Jornada 5. Sábado 24 de octubre, 21:00. UCAM Murcia-Coruña.

Jornada 6. Sábado 31 de octubre, 19:30. UCAM Murcia-Ilerna Lleida.

Jornada 7. Domingo 8 de noviembre, 19:00. Real Madrid-UCAM Murcia.

Jornada 8. Domingo 15 de noviembre, 18:00. Surne Bilbao-UCAM Murcia.

Jornada 9. Sábado 21 de noviembre, 21:00. UCAM Murcia-Casademont Zaragoza.

Jornada 10. Domingo 6 de diciembre, 18:00. Baskonia-UCAM Murcia.

Jornada 11. Jueves 10 de diciembre, 21:00. UCAM Murcia-Unicaja.

Jornada 12. Domingo 13 de diciembre, 16:30. MoraBanc Andorra-UCAM Murcia.

Jornada 13. Sábado 19 de diciembre, 18:00. UCAM Murcia-Burgos.

Jornada 14. Domingo 27 de diciembre, 19:00. Monbus Obradoiro-UCAM Murcia.

Jornada 15. Miércoles 30 de diciembre, 21:00. UCAM Murcia-Asisa Joventut.

Jornada 16. Domingo 3 de enero, 12:00. Río Breogán-UCAM Murcia.

Jornada 17. Domingo 10 de enero, 16:30. UCAM Murcia-Basquet Manresa.

Segunda vuelta

Jornada 18. Domingo 17 de enero, 12:30. Basquet Coruña-UCAM Murcia.

Jornada 19. Sábado 23 de enero, 18:00. Ilerna Lleida-UCAM Murcia.

Jornada 20. Domingo 31 de enero, 19:00. UCAM Murcia-Real Madrid.

Jornada 21. Domingo 7 de febrero, 12:30. UCAM Murcia-MoraBanc Andorra.

Jornada 22. Domingo 14 de febrero, 18:00. Unicaja Málaga-UCAM Murcia.

Jornada 23. Sábado 6 de marzo, 18:00. Burgos-UCAM Murcia.

Jornada 24. Domingo 14 de marzo, 18:00. UCAM Murcia-Baskonia.

Jornada 25. Sábado 20 de marzo, 18:00. Basquet Manresa-UCAM Murcia.

Jornada 26. Domingo 28 de marzo, 17:00. UCAM Murcia-Surne Bilbao.

Jornada 27. Domingo 4 de abril, 12:30. Casademont Zaragoza-UCAM Murcia.

Jornada 28. Sábado 10 de abril, 19:30. UCAM Murcia-Basquet Girona.

Jornada 29. Domingo 18 de abril, 19:00. Barça-UCAM Murcia.

Jornada 30. Domingo 25 de abril, 17:00. UCAM Murcia-Río Breogán.

Jornada 31. Domingo 2 de mayo, 18:00. La Laguna Tenerife-UCAM Murcia.

Jornada 32. Sábado 8 de mayo, 19:30. UCAM Murcia-Monbus Obradoiro.

Jornada 33. Domingo 16 de mayo, 17:00. Asisa Joventut-UCAM Murcia.

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Jornada 34. Viernes 21 de mayo, p/d. UCAM Murcia-Valencia Basket.