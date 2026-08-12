Transformar la fidelidad en alegrías, la cuenta pendiente del Real Murcia

La afición del Real Murcia ha vuelto a demostrar que su fidelidad está muy por encima de los resultados. Después de alcanzar la pasada temporada los 19.000 abonados, el conjunto grana ya cuenta con algo más de 16.000 carnés para un nuevo curso que arranca en apenas quince días, el 29 de agosto ante el Hércules. Una cifra que vuelve a evidenciar el respaldo de un murcianismo que no ha desistido, pese a las pocas alegrías recibidas en la Nueva Condomina durante los últimos años, especialmente durante su camino en la Primera Federación.

Y es que ahí es donde aparece una de las grandes asignaturas pendientes del un Real Murcia que es consciente de que para estar cerca de los primeros puestos debe ser más sólido en su estadio. Con Sergi Guilló a los mandos, un técnico que también sabe lo que es saltar al césped del feudo murciano como futbolista, quiere volver a hacerse fuerte en casa y conseguir que acudir al estadio deje de convertirse demasiadas veces en un ejercicio de paciencia para sus seguidores.

Aunque eso no parece un inconveniente para los aficionados granas, que una vez más están demostrando este amor ciego a sus colores. Según ha ido comunicando la entidad en los últimos días, a través de sus canales oficiales, el Real Murcia volverá a contar con abonados en los 45 municipios de la Región. Pero es que, 2.846 fieles -de los 16.000 actuales- han renovado su carné cada temporada durante los 12 años que su equipo se encuentra fuera del fútbol profesional tras el descenso administrativo de 2014. Además, el 46% de los abonados actuales son menores de 30 años.

Aficionados del Real Murcia durante el partido frente al Atlético Madrileño del pasado curso. / Israel Sánchez

Unos números muy optimistas, de una afición resiliente y rejuvenecida, y que sin lugar a dudas es el patrimonio más importante del Real Murcia durante una de sus décadas más espinosas tanto en el terreno de juego como en el apartado institucional. Los seguidores granas están sedientos de alegrías, y empezar con buen pie la próxima temporada en Primera Federación con sus duelos ante el Hércules, Teruel y Atlético Madrileño podría suponer el impulso definitivo para romper la barrera de los 19.000 abonados logrados hace tan solo un año.

Tan solo 26 puntos en casa

Si por algo se caracteriza la afición del Real Murcia en los últimos tiempos es por ser capaz de hacer borrón y cuenta nueva. Solo así se entienden estos números después de convertirse en el cuarto equipo que menos puntos obtuvo en su estadio la temporada pasada. Un total de 26 de 57 posibles en los 19 partidos que disputó frente a su público. Siete victorias, cinco empates y siete derrotas fueron los números de una temporada en la que consiguió la peor cifra de puntos en la Primera Federación (52) desde su ascenso en mayo de 2022.

Y es que Nueva Condomina tiene que volver a ser un lugar incómodo para los rivales. Que se convierta en un seguro de vida para un Real Murcia que acumula cuatro temporadas consecutivas con la misma astilla en la pata, la de un pobre bagaje en casa que le termina lastrando en la lucha por sus objetivos.

Sergi Guillo, entrenador del Real Murcia, durante su visita a Nueva Condomina con el Mérida en la 2024-2025. / ISRAEL SÁNCHEZ

Bajo las órdenes de Guilló, un técnico que durante sus experiencias en Mérida y Huesca ha sido capaz de obtener buenos resultados ante su público de forma regular, el Real Murcia intentará cambiar esta dinámica que arrastra prácticamente en los últimos ocho años en la tercera categoría.

Los jugadores del Real Murcia, celebrando uno de los goles ante el Cieza. / Real Murcia

Y el primer golpe sobre la mesa debe llegar desde la Copa Federación que arrancará este domingo 16 de agosto ante el Mazarrón (21.00 horas) en Nueva Condomina. El conjunto grana inicia desde la fase autonómica su camino para lograr un billete a la Copa del Rey, al finalizar fuera de los primeros puestos el pasado curso, y empezar a romper así esta mala dinámica para no repetir lo que ocurrió, por ejemplo, en octubre de 2020 cuando cayó ante el Calvo Sotelo Puertollano, de Tercera División, antes de comenzar la temporada de una remodelada Segunda División B tras el parón por el coronavirus, será una sus primeras tareas.