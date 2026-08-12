Sekou deja el Real Murcia y Seyram sale cedido al Águilas

El Real Murcia aligera su plantilla con dos movimientos de naturaleza distinta. Sekou Djanbou abandona definitivamente la entidad para incorporarse al Racing de Ferrol, mientras Mathieu Seyram jugará cedido durante la temporada 2026-2027 en el Águilas. Dos salidas que liberan espacio, aunque solo una rompe el vínculo con el club grana.

Sekou se marcha libre después de una única campaña en Nueva Condomina. El Real Murcia conservará un porcentaje de una futura venta del centrocampista africano, de 21 años, que tenía contrato hasta 2028. Su destino será un Racing de Ferrol encuadrado en el grupo I de Primera Federación y que lleva semanas mostrando interés por el centrocampista. Será oficial en las próximas horas.

El mediocentro zurdo llegó el pasado verano desde el Leganés. Su potencia, capacidad para ganar duelos y polivalencia para actuar como central le convertían en una apuesta de futuro. Disputó 26 partidos oficiales —23 de Liga y tres de Copa del Rey—, 18 como titular, pero fue perdiendo protagonismo en una temporada muy inestable para el cuadro murcianista. Tras estudiar opciones en Francia y descartar inicialmente continuar en España, Sekou cierra antes de tiempo su etapa grana y con la sensación de no haber cumplido con las expectativas.

El caso de Seyram responde a otra hoja de ruta. El delantero de 19 años seguirá perteneciendo al Real Murcia y enlazará su segunda cesión en Primera Federación. Después de jugar la segunda vuelta del último curso en el Arenas de Getxo, se incorpora al Águilas para buscar continuidad.

Nacido en Benín y con nacionalidad ghanesa, Seyram llegó a la cantera grana en febrero de 2025 para jugar en el Murcia Promises de División de Honor, desde la academia Young Africa Promises. Sus 1,97 metros y su potencia física llamaron pronto la atención: promocionó al Imperial y fue titular con el primer equipo en el estreno liguero ante el Marbella. Más tarde disputó 16 encuentros y marcó dos goles con el filial, antes de sumar siete apariciones con el Arenas de Getxo en la segunda vuelta.

El ariete había vuelto a aprovechar la pretemporada e incluso marcó en el reciente 1-4 ante el Cieza. Sin embargo, el Murcia entiende que su desarrollo exige minutos y ha elegido un destino próximo, en la misma categoría y bajo seguimiento directo. El acuerdo incluye, según ha adelantado el periodista Adrián Ruiz, una cláusula que le impedirá enfrentarse al equipo grana.