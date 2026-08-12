Seis oros y cuatro bronces para Murcia en el Nacional

La selección murciana de boxeo de las categorías infantil y cadete logró seis medallas de oro y cuatro de bronce en el Campeonato de España Escolar que se disputó en Palencia. El equipo regional, que contó con diecisiete púgiles, logró un título por comunidades en infantil femenino y fue subcampeona en infantil masculino. Las medallas de oro las lograron los infantiles Martina Sánchez (-44 kilos), Ariadna Díaz Solano (-50), Sara Hallal Mouhassine (-60), Pascual Tomás Párraga (-36) y Alejandro Martínez Moreno (-38), y el cadete Gabriel Mirauta Alberto (-66). Asimismo, los bronces llegaron todos en la categoría cadete de la mano de Paula Vidal Ortín (-46), Ángel Toral Martinez (-48), Eric Rautu (-57) y Luca Stanciu Ianis (-60). La delegación murciana contó con la presencia de tres técnicos.