Fútbol
El Real Murcia y Lorca Deportiva se enfrentan en la final del Trofeo Manny Pelegrín
El conjunto grana, que continúa con su preparación, se medirá a los lorquinos tras eliminar al Cieza la pasada semana
El estadio Artés Carrasco de Lorca acogerá esta noche (21.00 horas) la final del XII Trofeo Manny Pelegrín, que también servirá como homenaje a Andrés Carrasco. Para la cita se espera que el recinto lorquino presente mejores condiciones, especialmente en el aspecto higiénico, después de las quejas de numerosos aficionados por la suciedad acumulada y la sensación de dejadez mostrada durante la pasada semana.
La final enfrentará al Lorca Deportiva y al Real Murcia. El conjunto lorquino logró el pase después de eliminar al Águilas en la tanda de penaltis, tras un encuentro que terminó sin goles. El equipo grana, por su parte, superó con claridad al Cieza por 4-1. Antes de la final se disputará el encuentro por el tercer y cuarto puesto, que comenzará a las siete de la tarde y medirá al Águilas y al Cieza.
La directiva lorquina ha preparado además una serie de actividades alrededor de los partidos. En los aledaños del estadio Artés Carrasco habrá música y un ‘food truck’ de hamburguesas a cargo de La Gamberra, con el objetivo de completar una tarde de fútbol que se espera reúna a un buen número de aficionados.
Las entradas tendrán un precio de diez euros para el público general, mientras que los socios del Real Murcia, Águilas y Cieza podrán acceder al recinto por cinco euros. En el plano deportivo, el técnico aguileño, Sebas López, mantiene a varios jugadores entre algodones. Marc, Willi y Talaverón son duda, mientras que Álvaro Martínez será baja segura para el encuentro.
En el Real Murcia, por su parte, se conocen las ausencias de los centrocampistas Chema Núñez y Moyita, mientras que los delanteros David Flakus y Juanto Ortuño siguen sin debutar en la preparación por las dolencias que arrastran. Podrían ser los primeros minutos sobre el terreno de juego del delantero Álvaro Giménez.
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