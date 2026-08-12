El Real Murcia gana el Trofeo Manny Pelegrín al imponerse por la mínima al Lorca

El Real Murcia se adjudicó el XII Trofeo Manny Pelegrín tras ganar al Lorca Deportiva en la final por 0-1. En la semifinal derrotó al Cieza por 4-1. Un solitario tanto del joven delantero Pablo Reyes (17 años), pasada la media hora de juego, fue suficiente en un buen partido de ambos equipos en líneas generales. El numeroso público asistente se lo pasó bien. Todos tienen motivos para pensar que sus respectivos equipos pueden darles alegrías la temporada venidera. Además, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Colombia en una noche donde ni el eclipse ni las vacaciones de agosto frenaron la asistencia de aficionados al partido, con más de media entrada en el recinto lorquino.

Lorca Deportiva y Real Murcia ofrecieron un partido muy igualado, con acercamientos peligrosos a las áreas en los primeros veinte minutos. El conjunto salió con Piñeiro en la meta; cuatro hombres atrás; Eloy Sánchez en la derecha y Cristo en la izquierda, hasta que este se lesionó en el minuto 17 y entró Mounir en su puesto; Rojas y Jorge Sánchez fueron los centrales; por delante, Carlos Torres y Palmberg; Olmedo en el costado derecho, Joel Jorquera en el izquierdo, Javi Moreno de enganche y Reyes, quien ya debutó la pasada temporada con el primer equipo, como hombre más adelantado.

Ficha técnica Lorca Deportiva: Ernestas, Alain, Cagigal, Sergi, Sola, Dani García, Mateo Enríquez, Álex Peque, Chus Ruiz, Kike Carrasco y Talaverón. También jugaron Cellou, Asier Pérez, Pedrosa, Carmona, Chesco y Gabi Mena. Real Murcia: Diego Piñeiro, Cristo, Rojas, Palmberg, Javi Moreno, Joel Jorquera, Víctor Olmedo, Eloy Sánchez, Carlos Torres, Pablo Reyes y Jorge Sánchez. También jugaron Jiménez, Héctor Pérez, Alberto González, Javi Mier, Bustos, Álvaro, Mounir, Yoldi, Hugo Porras, Rubén Vila y Meca. Gol: 0-1. Min. 33: Reyes. Árbitro: Campos Salinas. Amonestó a los locales Chus Ruiz y Mateo Enríquez; y a los visitantes Palmberg, Javi Moreno, Héctor Pérez, Javi Mier y Jorge Sánchez. 0-1 Lorca Deportiva-Real Murcia Artés Carrasco. 4.200 personas.

El Lorca lo hizo con Ernestas en la meta; Alain en la derecha, Sola en la izquierda y Sergi y Cagigal como centrales; por delante, Dani García y Mateo Enríquez; Kike Carrasco en el costado derecho, Álex Peque en el izquierdo, Chus Ruiz de enganche y Talaverón como hombre más adelantado. Sebas López no pudo contar por lesión con Marc, Willy y Álvaro Martínez.

Desde el pitido inicial se pudo comprobar que el partido iba a ser muy de pizarras. Ninguno de los contendientes se erigía como dominador, ya que a ambos les duraba poco el balón. El Real Murcia abusaba de los balones al costado de Joel Jorquera, pero allí el lorquino Alain le controlaba bien. No había jugadas peligrosas en las áreas ni intervenciones de los porteros.

El Real Murcia tuvo una ocasión clara a los 30 minutos. Centró perfectamente Joel Jorquera y Olmedo, casi a placer, cabeceó fuera por poco. Tres minutos después marcó el conjunto de Sergi Guilló. Centro desde la derecha de Javi Moreno y Pablo Reyes, en el borde del área pequeña, con un giro perfecto de cabeza, batió a Ernestas.

Un minuto después pudo empatar el Lorca, pero Kike Carrasco, dentro del área, envió alto con todo a su favor en un momento donde el partido había entrado en una fase entretenida. Pese a ser un amistoso, los jugadores no se guardaron nada. Valga como dato que el colegiado mostró cinco cartulinas en el primer acto. A falta de cuatro minutos, el defensor local Cagigal salvó bajo los palos el segundo tanto del Real Murcia tras una jugada de Javi Moreno.

Con pocos toques, el Real Murcia llegaba con facilidad al área lorquinista. El Lorca también pisaba el área visitante, pero le costaba más. Alain era un puñal por la derecha. Se llegó al descanso con victoria mínima del Real Murcia, merced a su mayor efectividad y al gran gol de Reyes.

Con tres cambios en cada equipo empezó la segunda parte. El Lorca empujó más de inicio y pudo empatar a los tres minutos. Una excesiva pasividad de Joel Jorquera permitió a Kike Carrasco llevarse un balón cuyo peligroso centro salvó Rojas.

Pasado el cuarto de hora, Guilló realizó hasta seis cambios a la vez. El Real Murcia no terminaba de tener el balón, mientras que el Lorca, valiente, presionaba arriba, buscó el empate. Pese a los muchos jugadores de refresco, había espacios suficientes para que cualquiera de los contendientes pudiera hacer daño.

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Hubo demasiadas interrupciones en el tramo final del encuentro. El juego no tenía continuidad. Las incursiones de Mounir por la derecha eran de lo más destacado del Real Murcia justo en un momento donde el Lorca había perdido fuelle.