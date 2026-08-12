Marcos Moreno, nuevo delantero del FC Cartagena

El FC Cartagena ya tiene al delantero que buscaba. El club albinegro ha cerrado el fichaje de Marcos Moreno Gómez, atacante de 22 años que llega procedente del Albacete Balompié para reforzar una de las posiciones que todavía necesitaba mejorar el equipo dirigido por Iñigo Vélez. Su incorporación completa el ataque y permite al Efesé dar por cerrada su plantilla para la temporada 2026/27.

La operación se ha resuelto finalmente mediante un traspaso. Aunque durante las últimas semanas se había hablado de la posibilidad de que Marcos Moreno aterrizase en Cartagena como cedido, el conjunto albinegro ha alcanzado un acuerdo con el Albacete para incorporar al futbolista en propiedad. El nuevo ‘9’ cartagenerista firma un contrato para las dos próximas temporadas.

Marcos Moreno disputó la pasada campaña en Primera Federación con el Talavera, donde anotó seis goles y repartió dos asistencias. Su rendimiento le permitió adquirir experiencia en la categoría en la que competirá ahora con un Cartagena que necesitaba aumentar sus recursos ofensivos.

Formado inicialmente en la cantera del Albacete, el delantero se incorporó en el verano de 2020 a las categorías inferiores del Villarreal. Permaneció tres temporadas en el conjunto amarillo antes de regresar al club manchego, donde se convirtió en la principal referencia ofensiva de su filial. Sus números fueron especialmente destacados: 39 goles en 65 partidos.

Ese rendimiento le abrió las puertas del primer equipo del Albacete durante la temporada 2024-2025. Marcos Moreno participó en diez encuentros oficiales, nueve de ellos en LaLiga Hypermotion y uno en la Copa del Rey. Posteriormente salió cedido al Talavera para disponer de mayor continuidad.

Con juventud, capacidad goleadora y margen de crecimiento, Marcos Moreno llega para elevar la competencia en la punta del ataque y poner la última pieza al nuevo proyecto albinegro.