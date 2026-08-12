Fútbol
Jean Jules volverá esta semana tras sufrir malaria
El centrocampista camerunés del Cartagena es baja en el último amistoso de los de Vélez después de caer enfermo
Se contagió este verano en su país natal
No le está yendo nada bien la pretemporada al Fútbol Club Cartagena. No ha ganado ninguno de los cinco primeros partidos amistosos que ha disputado, sólo ha marcado un gol y no encuentra una forma de jugar efectiva. Al margen de los resultados -que no dicen nada por sí mismos- y de las sensaciones -algo más preocupantes-, tampoco está teniendo suerte el cuadro portuario. Ni dentro ni fuera del terreno de juego. A sus males deportivos se unen los contratiempos físicos. El más llamativo, el de Jean Jules. El camerunés contrajo la malaria hace algunas semanas y se ha perdido varios de los últimos entrenamientos de Íñigo Vélez.
Comenzará Jean Jules con desventaja con respecto a sus compañeros. El de Camerún se ha tenido que perder la última fase de preparación por culpa de una enfermedad infecciosa de nombre muy conocido por su peligrosidad: la malaria. Técnicamente llamada paludismo, esta enfermedad causada por parásitos se transmite principalmente por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles que han sido previamente infectados.
Eso es lo que debió sucederle al camerunés, que pasó en Yaoundé sus días de descanso antes de comenzar la pretemporada. Allí se entrenaba a conciencia durante sus vacaciones, realizando trabajo específico, cuando contrajo, sin saberlo, la malaria.
Los síntomas de esta enfermedad, que suelen aparecer entre una y varias semanas después de la infección -aunque en algunos tipos pueden manifestarse mucho más tarde-, son fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, cansancio y dolores musculares. Por eso no ha podido entrenar Jean Jules desde el pasado sábado.
Hay varias especies de Plasmodium que infectan a las personas. La más peligrosa es Plasmodium falciparum, predominante en África subsahariana, porque puede evolucionar rápidamente y provocar complicaciones graves, como anemia severa, afectación cerebral, insuficiencia renal o problemas respiratorios. Sin tratamiento, la malaria grave puede ser mortal. La buena noticia es que se puede prevenir y curar porque existen vacunas.
Jules, que se incorporó más tarde que sus compañeros al inicio de la pretemporada, comenzó a sentirse mal tras el primer encuentro amistoso contra el Johor. Entonces jugó el camerunés, pero en los siguientes compromisos advirtió el entrenador del Cartagena, Íñigo Vélez, de que el jugador atravesaba un proceso febril. Finalmente le fue detectada la enfermedad por los servicios médicos antes ser ingresado en el hospital.
Desde el club transmiten que el futbolista ya se encuentra mejor y que los síntomas de la malaria están remitiendo. Tanto es así, que se espera que se reincorpore a los entrenamientos antes de terminar esta misma semana. «Hablé ayer con él y espero que el jueves o el viernes se incorpore a los entrenamientos, pero lleva sin trabajar con el grupo desde el pasado sábado», trasladó Íñigo Vélez a los medios de comunicación al término del partido de este martes frente al Eldense.
Más ausencias
Además de Jean Jules, tampoco participaron en el encuentro frente al Eldense Raúl Dacosta, Ibán Ribeiro, Pablo Clavería, Adrián Corral y Benito Ramírez. El entrenador comentó tras el encuentro que hay «molestias» y prefiere «no arriesgar para que no vayan a más». Vélez afirma que está teniendo «mucho cuidado en ese aspecto» para evitar que un jugador juegue demasiados minutos.
Se alargan las malas sensaciones en la derrota ante el Eldense
El FC Cartagena completó otro partido de pretemporada, en este caso ante el CD Eldense de Segunda División, que este fin de semana comienza el campeonato liguero, con una derrota por 3-0 en el campo Pepico Amat.
Los albinegros, que jugaron de inicio con Lucho García, Marc Jurado, Imanol Baz, Lucha Lohr, Nacho Martínez, De Blasis, Abellán, Krivokapic, Richarte, Boston y Marcelo, se encontraron en los primeros minutos con la superioridad de un rival que a los nueve minutos hizo el primer tanto por mediación de Pau Cabanes. Los de Íñigo Vélez, que en ningún momento de la primera parte llevaron la iniciativa, disfrutaron de una ocasión en el minuto 25 en un contrataaque que acabó con un disparo al poste de Richarte.
Tras la pausa de hidratación, donde se vio al técnico ostensiblemente cabreado con sus jugadores, Marcelo, tras una buena jugada de Boston Billups que acabó con un pase atrás, tuvo en sus botas el tanto del empate, pero su remate se marchó fuera. Y justo antes del descanso, el Eldense hizo el 2-0 en un contragolpe que culminó Carmona.
En la segunda parte, Vélez introdujo cambios, poniendo sobre el césped a Toni Villa, Kelo y Abdel Lah. Este último tuvo una buena oportunidad en un contragolpe en el minuto 60, y seguidamente, una gran jugada entre Toni Villa y Caye acabó con un remate al poste de este último.
El Cartagena llegó con más peligro en este período, pero el Eldense cerró el marcador con un tanto de Amarillo tras una buena jugada por la izquierda de Fidel.
Cancelado contra el Hércules
Los albinegros, que siguen sin conocer la victoria en esta pretemprada, se enfrentan esta mañana (10.00 horas) al Orihuela, de Segunda RFEF, en las instalaciones de Pinatar Arena. El próximo encuentro, que debía disputarse el sábado 15 de agosto frente al Hércules también en Pinatar Arena, ha sido cancelado por el cuadro alicantino, según informó el FC Cartagena a través de un mensaje en su perfil oficial de la red social X.
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