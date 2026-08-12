Jean Jules volverá esta semana tras sufrir malaria

No le está yendo nada bien la pretemporada al Fútbol Club Cartagena. No ha ganado ninguno de los cinco primeros partidos amistosos que ha disputado, sólo ha marcado un gol y no encuentra una forma de jugar efectiva. Al margen de los resultados -que no dicen nada por sí mismos- y de las sensaciones -algo más preocupantes-, tampoco está teniendo suerte el cuadro portuario. Ni dentro ni fuera del terreno de juego. A sus males deportivos se unen los contratiempos físicos. El más llamativo, el de Jean Jules. El camerunés contrajo la malaria hace algunas semanas y se ha perdido varios de los últimos entrenamientos de Íñigo Vélez.

Comenzará Jean Jules con desventaja con respecto a sus compañeros. El de Camerún se ha tenido que perder la última fase de preparación por culpa de una enfermedad infecciosa de nombre muy conocido por su peligrosidad: la malaria. Técnicamente llamada paludismo, esta enfermedad causada por parásitos se transmite principalmente por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles que han sido previamente infectados.

Eso es lo que debió sucederle al camerunés, que pasó en Yaoundé sus días de descanso antes de comenzar la pretemporada. Allí se entrenaba a conciencia durante sus vacaciones, realizando trabajo específico, cuando contrajo, sin saberlo, la malaria.

Los síntomas de esta enfermedad, que suelen aparecer entre una y varias semanas después de la infección -aunque en algunos tipos pueden manifestarse mucho más tarde-, son fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, cansancio y dolores musculares. Por eso no ha podido entrenar Jean Jules desde el pasado sábado.

Hay varias especies de Plasmodium que infectan a las personas. La más peligrosa es Plasmodium falciparum, predominante en África subsahariana, porque puede evolucionar rápidamente y provocar complicaciones graves, como anemia severa, afectación cerebral, insuficiencia renal o problemas respiratorios. Sin tratamiento, la malaria grave puede ser mortal. La buena noticia es que se puede prevenir y curar porque existen vacunas.

Jules, que se incorporó más tarde que sus compañeros al inicio de la pretemporada, comenzó a sentirse mal tras el primer encuentro amistoso contra el Johor. Entonces jugó el camerunés, pero en los siguientes compromisos advirtió el entrenador del Cartagena, Íñigo Vélez, de que el jugador atravesaba un proceso febril. Finalmente le fue detectada la enfermedad por los servicios médicos antes ser ingresado en el hospital.

Desde el club transmiten que el futbolista ya se encuentra mejor y que los síntomas de la malaria están remitiendo. Tanto es así, que se espera que se reincorpore a los entrenamientos antes de terminar esta misma semana. «Hablé ayer con él y espero que el jueves o el viernes se incorpore a los entrenamientos, pero lleva sin trabajar con el grupo desde el pasado sábado», trasladó Íñigo Vélez a los medios de comunicación al término del partido de este martes frente al Eldense.

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Más ausencias

Además de Jean Jules, tampoco participaron en el encuentro frente al Eldense Raúl Dacosta, Ibán Ribeiro, Pablo Clavería, Adrián Corral y Benito Ramírez. El entrenador comentó tras el encuentro que hay «molestias» y prefiere «no arriesgar para que no vayan a más». Vélez afirma que está teniendo «mucho cuidado en ese aspecto» para evitar que un jugador juegue demasiados minutos.