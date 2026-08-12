El Hozono Jairis renueva a Lou López, que no podrá jugar hasta noviembre

El Hozono Global Jairis acusó en el tramo final de la pasada temporada la baja por lesión de la alero Lou López-Sénéchal, su mejor especialista en el tiro exterior. La alero francomexicana jugó sus últimos minutos en el duelo del 31 de enero ante el Spar Gran Canaria en el pabellón Fausto Vicent en una victoria que fue amarga. El club informó que sufrió una lesión de “carácter condral” en la rodilla derecha, es decir, en el cartílago. Se esperaba que estuviera poco más de dos meses fuera de las pistas, pero la realidad es que ya no volvió a jugar y el pasado mes de mayo tuvo que ser intervenida, realizándose un procedimiento de estabilización de la rótula. Pese a ello y a que no podrá volver a estar en la dinámica del equipo hasta el mes de noviembre, el club de Alcantarilla ha decidido renovar su contrato por una temporada más, sabedor de que Lou López será un valor seguro cuando vuelva a estar a pleno rendimiento.

Lou López, del Hozono Global Jairis, durante el partido ante el Girona en el Fausto. / Hozono Global Jairis

Lou López llegó en enero de 2024 al club murciano tras la marca de Arica Carter al Avenida Salamanca. Desde el primer momento se convirtió en una pieza clave enel equipo que dirigía entonces Anna Montañana, que en esa temporada se clasificó por primera vez para los play off por el título. Vivió en el verano de ese mismo año, en el que jugó la WNBA con las Dallas Wings, su primera renovación, para convertirse en una de las heroínas del título de la Copa de la Reina de 2025 en Zaragoza. Su valor en el mercado se revalorizó, pero la entidad alcantarillera hizo un esfuerzo para retenerla una campaña más, la 2025-2026, en la que solo pudo disputar 13 partidos de liga, en los que promedió 11 puntos, 2,4 rebotes y 1,1 asistencias, y 9,1 puntos en los 8 de Eurocup.

Lou López entra a canasta con Billie Massey a la izquierda y Alba Prieto, de espaldas, a la derecha. | / JUAN CARLOS CAVAL

Ahora, con la total certeza de que su recuperación será al cien por cien, el Hozono, pese a que sabe que hasta al menos noviembre no podrá volver a las pistas, ha decidido atar por un año más a una de sus jugadoras con más talento: “Estoy muy agradecida por el cariño y el apoyo que he recibido durante estos meses. Afronto esta recuperación con mucha ilusión y con el objetivo de volver más fuerte para seguir disfrutando junto a esta afición y este equipo”, señaló Lou López en una nota de prensa.

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Así está la plantilla

Con la renovación de la alero ya son nueve jugadoras las que tiene en plantilla Bernat Canut para la próxima temporada, para la que el trabajo comenzará el 1 de septiembre. Las incorporaciones son la base canadiense Sami Hill, ex del Araski de Vitoria, la alero y ala pívot alemana Emily Bessoir, que jugó el curso pasado en el Lointek Gernika Bizkaia, y la escolta Marta Alsina, procedente de Washington State Cougars, de la NCAA. Asimismo, renovaron sus contratos Txell Alarcón, Alba Prieto, Aina Ayuso, Laura Gil y la belga Billie Massey, a las que se ha sumado Lou López.