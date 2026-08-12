Héctor sentencia para el UCAM ante el Molinense en la Copa Federación

El UCAM Murcia cumplió con los pronósticos en su visita y selló su clasificación en la Copa Federación tras superar por la mínima (0-1) al Unión Molinense. Los universitarios prolongaron así las buenas sensaciones mostradas durante la pretemporada, aunque firmaron un duelo condicionado por la resistencia y el empuje de un rival combativo que obligó a los de Checa a sufrir hasta el final.

Desde el inicio, el guion difirió de los últimos amistosos. Sin el punto de fluidez habitual en la circulación, el conjunto visitante acumuló tramos de incomodidad sobre el césped ante un Molinense muy ordenado y voluntarioso.

Héctor desequilibró el marcador con una obra de arte. El lateral universitario irrumpió por banda, recogió el balón en la corona del área, quebró hacia dentro con precisión y conectó un derechazo colocado que se alojó directo en la escuadra.

Ficha técnica Unión Molinense: Fernando, Kiko, Junior, Álvaro González, Champi, Britos, Álex Pascual, Marcos Espín (Parralo, 75), José Antonio Espín, Raúl Martínez (Quique Romero, 76) y Andrés Carrasco. UCAM Murcia: Álex Lázaro, Juanan, Aitor, Mirapeix, Héctor (Alberto López, 73), David López (Paco Torres, 46), Álex Fernández, Alberto Soto, Karim, Charaf y Dani Aquino. Gol: 0-1. Min. 18: Héctor. Árbitro: Pablo López García. Amarilla al visitante Álex Fernández. Campo: Sánchez Cánovas.

Lejos de acusar el golpe, el bloque local reaccionó con jerarquía, negándose a bajar los brazos. Los acercamientos locales comenzaron a sucederse con peligro, siendo la ocasión más diáfana un centro vertiginoso desde la banda derecha ejecutado por Álvaro y rematado por Espín con un testarazo que rozó el larguero. Con el 0-1 se llegó al descanso con todo por decidir.

El paso por los vestuarios no alteró la decoración del encuentro. El UCAM Murcia buscaba con balón una sentencia que nunca llegó, careciendo de la profundidad necesaria para traducir su dominio territorial en ocasiones. En el bando local, la consigna de Sergio Sánchez se mantuvo inalterable: competitividad y minimizar riesgos para aferrarse a sus opciones de sorpresa y lanzarse en el tramo final.

El Molinense rozó la igualada en el minuto 80: tras el saque de esquina correspondiente, Britos ganó la partida en el juego áreo y conectó un testarazo que se marchó lamiendo el palo por centímetros. Sin la tranquilidad del segundo tanto en el luminoso, el cuadro azuldorado achicó espacios y administró los tempos con oficio para amarrar el triunfo.

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Con este resultado, el UCAM Murcia avanza de ronda y afrontará este sábado, a las 19:00 horas, su compromiso de cuartos de final frente al Alcantarilla, de Tercera RFEF, en La Condomina.