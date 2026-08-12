El fútbol regional alza el telón bajo el eclipse con un Molinense - UCAM Murcia

El fútbol regional vuelve a jugarse las habichuelas. Después de varias semanas de entrenamientos, pruebas, fichajes y partidos amistosos, la temporada oficial levanta hoy el telón en el Sánchez Cánovas. Unión Molinense y UCAM Murcia se enfrentan a partir de las 20:00 horas en la eliminatoria previa de la fase autonómica de la Copa Federación, un torneo sin margen para el error y que concederá al campeón regional el billete para continuar su camino en la fase nacional y seguir soñando con la Copa del Rey. El vencedor del duelo recibirá el domingo al Alcantarilla en los cuartos de final.

El encuentro tendrá, además, un invitado muy poco habitual sobre un terreno de juego. El eclipse solar coincidirá prácticamente con toda la primera mitad. En Molina de Segura será parcial, aunque la ocultación llegará aproximadamente al 98,6% en torno a las 20.35 horas, cuando el partido estará acercándose al descanso. Un escenario excepcional para el primer encuentro oficial de la temporada en el fútbol murciano.

Bajo esa particular puesta en escena, el UCAM Murcia tratará de demostrar que las buenas sensaciones del verano tienen continuidad cuando aparece la competición. El nuevo proyecto dirigido por Checa ha cerrado la preparación invicto, con tres victorias y un empate, 17 goles marcados y únicamente tres recibidos. Especialmente contundentes han sido sus dos últimos ensayos: 6-0 frente al Mazarrón y 7-2 contra el Orihuela, este último rival de su mismo grupo de Segunda Federación. Dani Aquino, con cinco tantos, ha sido además el máximo goleador universitario durante la pretemporada.

Los jugadores del UCAM Murcia durante el amistoso ante el Hércules. / Israel Sánchez

Los amistosos, sin embargo, dejan de tener valor desde este miércoles. En Molina habrá clasificación o eliminación y enfrente espera un Unión Molinense que pretende convertir el Sánchez Cánovas en el principal argumento para discutir el favoritismo universitario.

Britos y Andrés Carrasco, las referencias

El cuadro molinense también comienza una etapa renovada. Sergio Sánchez ha regresado al banquillo después de dirigir la pasada temporada al UCAM Murcia B, por lo que el técnico se encontrará con una entidad que conoce a la perfección. Es su segunda etapa en Molina de Segura tras haber dirigido al equipo entre 2022 y 2024 y toma las riendas de un proyecto construido para volver a competir en la zona noble del Grupo XIII de Tercera Federación. Futbolistas experimentados y de reconocido nivel en la categoría como Britos o Andrés Carrasco son algunas de las referencias de una plantilla que mira hacia el play off de ascenso.

Andrés Carrasco, homenajeado antes del partido Lorca-Águilas del Trofeo Manny Pelegrín / Lorca Deportiva

La diferencia de categoría coloca inicialmente al UCAM un escalón por encima, pero la Copa Federación acostumbra a reducir distancias. El Molinense tendrá a su favor el factor campo, el estreno ante su afición y la posibilidad de dar el primer golpe importante del nuevo proyecto; el conjunto universitario llega con más ritmo, pegada y una pretemporada que invita al optimismo.

No habrá demasiado tiempo para celebraciones. El ganador volverá a competir solo cuatro días después ante el Alcantarilla, dentro de unos cuartos de final que abrirán diez días frenéticos de Copa Federación. Más adelante podría incluso aparecer el Real Murcia en el camino. Pero para ambos eso queda todavía demasiado lejos.

Antes hay que sobrevivir al Sánchez Cánovas. Y hacerlo en una tarde en la que, mientras el sol desaparezca parcialmente sobre Molina de Segura, Unión Molinense y UCAM Murcia buscarán que no se apague también su primera ilusión de la temporada.