Carreras populares
La fuentealamera Ana Cánovas triunfa en la Subida al Veleta
La murciana se impone en una prueba de 50 kilómetros y 2.718 metros de desnivel
La fuentealamera Ana Isabel Cánovas García, que este año fue la campeona absoluta de la Ruta de las Fortalezas de Cartagena, sumó un nuevo éxito de prestigio a su palmarés al conquistar el triunfo en la cuadragésima segunda edición de la Subida al Pico Veleta, una prueba de 50 kilómetros y 2.718 metros de desnivel positivo. La atleta del CT Fuente Álamo Caja Rural se impuesto con un tiempo de 5h.00:46, superando en más de cinco minutos a Alejandra Sánchez Massa. Cánovas, que es Master 40 y natural de Balsapintada, es Graduada en Relaciones Laborales y trabaja en la Fundación Diagrama. Tras un período sin competir por haber sido madre hace dos años, en 2026 ha regresado con fuerza conquistando dos carreras míticas y exigentes, además de imponerse también en la Assota Trail de Caravaca. Además, en relevos, el equipo del club La Carrasca de Lorca fuera cuarto.
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