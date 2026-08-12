El FC Cartagena se quita un peso de encima

El FC Cartagena ya sabe lo que es ganar este verano. El conjunto dirigido por Íñigo Vélez superó por 3-0 al Orihuela en Pinatar Arena y consiguió su primera victoria después de seis encuentros amistosos. Un resultado balsámico para un equipo que necesitaba comprobar que también es capaz de trasladar al marcador el trabajo realizado durante las últimas semanas. Los resultados de la pretemporada no reparten puntos, pero los futbolistas viven de competir y nadie sale a un campo dispuesto a perder.

La goleada fue más amplia de lo que reflejó el desarrollo del encuentro. El Cartagena fue superior en líneas generales y mostró una efectividad que había echado de menos durante todo el verano, aunque el Orihuela también atravesó momentos de dominio y dispuso de oportunidades suficientes para haber estrechado el marcador. El cuadro de l la Vega Baja, llamado a pelear por el ascenso en Segunda Federación, exigió a los albinegros y convirtió el amistoso en una prueba de mayor nivel del que puede sugerir el resultado final.

El técnico vasco aprovechó el partido para continuar realizando ensayos. El más llamativo estuvo en el centro del campo, donde Rubén Serrano, central habitual, actuó como pivote defensivo. La acumulación de efectivos en el eje de la defensa llevó al entrenador a buscarle una ubicación diferente y el futbolista respondió con solvencia. Cumplió con creces, ofreció equilibrio y dejó abierta otra posibilidad para una temporada en la que será necesario disponer de alternativas.

El Cartagena arrancó con un 4-4-2, con Boston Billups y Marcelo formando la pareja de ataque, Abdel-Lah partiendo desde la banda derecha y Toni Villa ocupando el costado izquierdo. Por dentro, Rubén Serrano estuvo acompañado por un Javi Ajenjo que completó un buen encuentro. El centrocampista ejerció como líder y canalizador del juego albinegro. Los balones pasaron constantemente por sus botas y buscó asociarse especialmente con Toni Villa, otro de los futbolistas que están llamados a asumir responsabilidades importantes.

La puesta en escena del Cartagena fue positiva. El equipo tomó la iniciativa y dificultó la salida del Orihuela, que intentó encontrar entre líneas a Omar Perdomo para generar problemas a la defensa albinegra. La zaga respondió con seguridad y Jhafets apenas tuvo que intervenir durante buena parte del primer periodo.

La ocasión más clara de esos primeros minutos llegó en el cuarto de hora. Marcelo recibió un pase en profundidad y se quedó solo ante Buigues, pero no acertó a culminar la jugada. El delantero buscó una definición ajustada y su disparo se marchó fuera. Era una nueva oportunidad perdida para un Cartagena que solamente había marcado un gol en sus cinco amistosos anteriores y que todavía arrastraba ciertas dudas en los últimos metros.

El encuentro fue perdiendo intensidad con el paso de los minutos y parecía condenado a alcanzar el descanso sin goles. Entonces apareció la fe de Abdel-Lah. El extremo persiguió un balón largo que parecía destinado a salir por la línea de fondo, consiguió mantenerlo dentro del campo, superó a su marcador y sirvió el pase de la muerte. Boston Billups, bien colocado en el área, solo tuvo que empujar el esférico para establecer el 1-0 al filo del intermedio.

El autor del primer tanto ya no regresó al terreno de juego después del descanso. Su lugar lo ocupó Pablo de Blasis, que se instaló junto a Javi Ajenjo para tomar el control de la medular, delante de Rubén Serrano. Sin embargo, fue el Orihuela el que salió con mayor determinación. El conjunto alicantino encadenó tres ocasiones claras para empatar y mostró sus mejores minutos, aunque le faltó precisión en los metros finales.

El Cartagena resistió ese momento de presión y castigó al rival en su primera llegada peligrosa de la segunda mitad. Toni Villa recibió en la izquierda, desbordó con electricidad a su marcador y fue derribado dentro del área. Marcelo asumió la responsabilidad desde los once metros. El delantero, con ganas de estrenarse y quitarse de encima la losa que comenzaba a acompañarlo, ejecutó el penalti con seguridad y firmó el 2-0.

Abdel-Lah, muy activo durante la primera mitad por banda derecha. / Iván Urquízar

La ventaja permitió al cuadro albinegro manejar el encuentro con mayor tranquilidad. El carrusel de sustituciones redujo el ritmo y convirtió el tramo final en otra oportunidad para repartir esfuerzos y continuar con las pruebas. El Cartagena tuvo más control, aunque apenas generó ocasiones claras. El Orihuela todavía dispuso de una buena oportunidad para hacer el 2-1, pero Jhafets apareció con una mano firme para mantener su portería a cero.

La única noticia negativa llegó en el minuto 85. Iker Abellán, que llevaba poco tiempo sobre el césped, se echó la mano a los isquiotibiales y tuvo que abandonar el terreno de juego. Todo apunta a una sobrecarga, aunque habrá que esperar para conocer su alcance. Sin más cambios disponibles, el Cartagena disputó los últimos minutos en inferioridad.

Incluso esa circunstancia fue valorada como una prueba útil. El técnico albinegro terminó satisfecho tanto por los ensayos realizados como por una victoria que refuerza el trabajo del grupo. También consideró positivo comprobar cómo responde el equipo con diez futbolistas, una situación que puede repetirse durante la competición oficial por una lesión o una expulsión.

El Cartagena todavía encontró tiempo para ampliar su ventaja. Ya en el descuento, Richarte progresó por la banda derecha y entregó el balón a Nenad Krivokapic, que remató a placer para establecer el definitivo 3-0. El encuentro ni siquiera llegó a reanudarse.

Después de marcar un único tanto en sus cinco compromisos anteriores, el equipo albinegro encontró tres de una tacada. La pretemporada sigue siendo un periodo destinado a probar, corregir y acumular minutos, pero ganar también ayuda. El Cartagena abandonó Pinatar Arena con su primera victoria, varias conclusiones positivas y la sensación de haberse quitado de encima un peso que empezaba a resultar incómodo.