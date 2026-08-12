Fútbol sala
ElPozo Murcia une historia, identidad y orgullo de pertenencia en su nueva equipación
La primera equipación, de color blanco, incorpora un sublimado inspirado en el jamón ibérico, homenajeando al patrocinador principal del club
ElPozo Murcia Costa Cálida FS y Joma han presentado las nuevas equipaciones oficiales que vestirán el primer equipo y la cantera durante la temporada 2026-2027. La colección combina innovación, identidad y tradición, manteniendo la esencia del club y reforzando el sentimiento de pertenencia a través de un diseño exclusivo.
La primera equipación destaca por un diseño elegante y cargado de simbolismo, manteniendo los colores tradicionales del Club. El blanco vuelve a ser el gran protagonista en una camiseta de líneas limpias, acompañada por pantalón blanco. Como detalle distintivo, incorpora un sutil sublimado en tonos dorados que aporta profundidad y elegancia al diseño.
Sobre esa base, la camiseta incorpora un sublimado inspirado en uno de los productos más emblemáticos de su principal patrocinador, ElPozo Alimentación: el jamón ibérico. Integrado desde el hombro y el lateral, este recurso gráfico rinde homenaje a la marca que da nombre al club y refuerza la identidad, el legado y el vínculo histórico que ambas entidades comparten desde hace más de tres décadas.
La segunda equipación, en rojo, y la de porteros, en negro, mantienen este mismo concepto visual, incorporando también el diseño inspirado en el jamón ibérico.
Como parte de la campaña de abonados 'MÁS', las nuevas equipaciones lucen las banderas de la Región de Murcia y de España, "un guiño al sentimiento de pertenencia, al orgullo por nuestras raíces y al compromiso de representar a nuestra tierra dentro y fuera de la pista", según la nota de prensa del club. Asimismo, la inscripción "Desde 1989" en la espalda recuerda el año de fundación de ElPozo Murcia y pone en valor la trayectoria de uno de los clubes más laureados del fútbol sala nacional.
Las nuevas equipaciones ya están disponibles para su adquisición tanto en la tienda oficial del club como en los puntos de venta habituales de Joma.
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