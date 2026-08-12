ElPozo Murcia une historia, identidad y orgullo de pertenencia en su nueva equipación

ElPozo Murcia Costa Cálida FS y Joma han presentado las nuevas equipaciones oficiales que vestirán el primer equipo y la cantera durante la temporada 2026-2027. La colección combina innovación, identidad y tradición, manteniendo la esencia del club y reforzando el sentimiento de pertenencia a través de un diseño exclusivo.

La primera equipación destaca por un diseño elegante y cargado de simbolismo, manteniendo los colores tradicionales del Club. El blanco vuelve a ser el gran protagonista en una camiseta de líneas limpias, acompañada por pantalón blanco. Como detalle distintivo, incorpora un sutil sublimado en tonos dorados que aporta profundidad y elegancia al diseño.

La nueva camiseta de ElPozo Murcia para la temporada 2026-2027 / ElPozo Murcia

Sobre esa base, la camiseta incorpora un sublimado inspirado en uno de los productos más emblemáticos de su principal patrocinador, ElPozo Alimentación: el jamón ibérico. Integrado desde el hombro y el lateral, este recurso gráfico rinde homenaje a la marca que da nombre al club y refuerza la identidad, el legado y el vínculo histórico que ambas entidades comparten desde hace más de tres décadas.

La segunda equipación, en rojo, y la de porteros, en negro, mantienen este mismo concepto visual, incorporando también el diseño inspirado en el jamón ibérico.

La bandera de la Región de Murcia y de España, en la parte trasera de la nueva camiseta de ElPozo Murcia para la temporada 2026-2027 / ElPozo Murcia

Como parte de la campaña de abonados 'MÁS', las nuevas equipaciones lucen las banderas de la Región de Murcia y de España, "un guiño al sentimiento de pertenencia, al orgullo por nuestras raíces y al compromiso de representar a nuestra tierra dentro y fuera de la pista", según la nota de prensa del club. Asimismo, la inscripción "Desde 1989" en la espalda recuerda el año de fundación de ElPozo Murcia y pone en valor la trayectoria de uno de los clubes más laureados del fútbol sala nacional.

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Las nuevas equipaciones ya están disponibles para su adquisición tanto en la tienda oficial del club como en los puntos de venta habituales de Joma.