Diego Mira se queda a las puertas de la final en una prueba en París

El nadador murciano Diego Mira Albaladejo se quedó a las puertas de entrar en la final en una de las dos pruebas que ha nadado en el Campeonato de Europa de París, donde ya ha concluido su participación.

El santomerano de 24 años de edad, que pertenece al Club Natación Sabadell, comenzó su participación en los 400 metros estilos, donde acabó sexto en la tercera serie, en la que competían los nadadores con mejores marcas. El tiempo de 4:17.23 le dejó a poco más de un segundo de clasificarse para la gran final y a dos de su mejor plusmarca personal en una modalidad donde se ha especializado y tiene el récord de España en piscina corta. Las postas de mariposa y espalda fueron las mejores de Mira, quien en la segunda parte de la prueba no pudo mantener el ritmo.

En su segunda cita, los 200 metros espalda, el murciano compitió en la cuarta serie, donde concluyó en la octava posición con 1:58.29, quedándose a solo ocho centésimas de acceder a las semifinales.

Juegos del Mediterráneo

La temporada 2026, en cualquier caso, no ha concluido para Mira, puesto que está entre los convocados para nadar en los Juegos del Mediterráneo que se disputarán entre el 21 de agosto y el 3 de septiembre en la ciudad italiana de Tarento. Las pruebas de natación se llevarán a cabo entre el 22 y 25 de este mes.

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Mientras que muchos nadadores españoles han optado por hacer solo el Europeo de París, el murciano ha querido doblar y estará también en la cita transalpina junto otros quince nadadores, que serán Ainhoa Campabadal, Carla Carrón, Esther Cordente, Aina Fernández, Tamara Frías, Nahia Garrido, Paula González, Naiara Sobreviela, Josep Castro, Teo del Riego, Ian Florencio, Alberto Hernández, Miguel Martínez Novoa, Joaquín Pardo y Cristóbal Vargas.