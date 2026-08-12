Carlos Alcaraz vuelve a recibir dardos desde Italia

Ni Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner estarán en el Masters 1000 de Cincinnati. En el caso del italiano, se espera que regrese en el US Open, mientras que el murciano también intentará estar para la cita en Nueva York. Para ello sigue entrenando a buen ritmo en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar. Bajo un intenso calor, ayer se volvió a ejercitar con el alicantino Carles Hernández, con quien ya estuvo trabajando la semana pasada.

Y mientras que Alcaraz acelera en su recuperación, en Italia, donde no surgió en ningún momento una voz discrepante cuando Jannik Sinner fue sancionado tres meses por dopaje en 2025, Gianni Daniele, presidente de la comisión médica de la Federación Italiana de Tenis, aprovechó una entrevista en el diario Repubblica para lanzar dardos contra el de El Palmar, quien en su momento se mostró muy respetuoso con su máximo rival, sin echar leña al fuego por el castigo que tuvo que cumplir.

No es la primera vez que ocurre. El pasado mes de junio, cuando Alcaraz presentó en redes sociales un yate que se ha comprado, un Sunreef Ultima 88, el presidente de la Federación Italiana, Angelo Binaghi, en una entrevista en Corriere della Sera, hizo alusión al mismo. Comparó a su compatriota Sinner con el murciano, diciendo que el primero nunca se compraría «un yate de seis millones de euros. Estoy convencido y dudo que alguien pueda probarme lo contrario», declaró. Por cierto, ese hipotético coste de la embarcación no se ha confirmado y diversos medios de comunicación, con base en los precios de mercado, consideran que es mayor.

Antonio Hernández/Real Sociedad Club de Campo

El último ataque desde tierras transalpinas ha llegado en una entrevista en Repubblica en boca de Gianni Daniele, el presidente que la comisión médica que, curiosamente, pese a ser coordinador de la Comisión Médica Nacional Antidopaje, no se refirió en su día a la sanción por clostebol que le costó a Jannik Sinner estar tres meses parado tras llegar a un acuerdo con la WADA. Pero ahora, sin embargo, sí que se ha referido al murciano: «Desde España no se ha sabido con certeza qué tipo de lesión tuvo Carlos en la muñeca», destacó el médico, cuestionando que su larga ausencia se deba únicamente a este problema que sufrió en Barcelona el pasado mes de abril. El hecho es real porque no existe parte médico emitido por el jugador desde que cayó lesionado. Pero lo que ha llamado la atención y ha suscitado polémica es que apuntara a una depresión como causa para que se haya retirado del Masters 1000 de Cincinnati. «Ahora está entrando en juego una hipótesis de debilidad mental: al tener dificultades para recuperar la intensidad del trabajo de antes, en su cabeza se habría creado una forma de depresión, un círculo vicioso que no le da la seguridad de antes», añadió.

En esa entrevista, lo que sí hizo Daniele fue tranquilizar a los seguidores de Sinner, quien tampoco estará en Cincinnati, en su caso por unos problemas de rodilla. El médico aseguró que no tendrá problemas para disputar el último Grand Slam del año y que «son problemas acentuados por un periodo de parón que pueden provocar inflamaciones en los tendones», comentó. El último partido de Jannik fue en la final de Wimbledon, donde revalidó su título ante Alexander Zverev, el pasado 12 de julio.

Carlos Alcaraz, entrenando en la Real Sociedad Club de Campo. | ISRAEL SÁNCHEZ / Israel Sánchez

Contrarreloj para Nueva York

Pero la realidad es que Alcaraz se está exprimiendo al máximo para llegar en la mejor forma posible al US Open. En caso de conseguirlo, será porque realmente se ve capacitado para regresar a un buen nivel, aunque es evidente que necesitará ritmo de competición tras varios meses sin actividad. El murciano defiende título en Nueva York y, si juega, será para ganarlo todo.

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El murciano sigue con sus entrenamientos en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar. En las últimas imágenes se le ha visto llevar una malla en el brazo derecho y preparando su vuelta sobre la superficie de pista dura. Tanto él como Sinner deberán romper una maldición si quieren ganar el US Open, ya que ningún tenista en la historia ha levantado el título en Nueva York sin haber jugado ni en Montreal ni en Cincinnati.