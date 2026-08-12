El Águilas gana en los penaltis al Cieza en el trofeo de Lorca

El Águilas se alzó con la tercera plaza del Trofeo Manny Pelegrín de Lorca al derrotar al Cieza en la tanda de penaltis tras empatar (1-1) al término de los noventa minutos. Salcedo fue el artífice del triunfo al detener dos de ellos. Los aguileños debieron ganar por ocasiones y juego, pero en el tramo final del choque, los esparteros también lo pudieron hacer.

Una vez más, la imagen del estadio Artés Carrasco dejó mucho que desear. Muy sucia y ni una sola gota de agua vio el seco césped, que unido al calor, 35 grados cuando dio comienzo el choque, hizo que la sensación térmica fuera aún mayor. Curiosamente, los aspersores de agua saltaron por accidente, cuando restaban cinco minutos para el descanso. En el intermedio se acordaron y los enchufaron tres minutos.

El Águilas, con el que debutó Seyram a los 68 minutos de juego, fue ligeramente superior en el primer tiempo. Tuvo más el balón y las incursiones, sobre todo por la izquierda de Jesús Carrillo, hacían presagiar que el gol podía llegar en cualquier momento.

Ficha técnica Águilas FC: Iván Martínez, José Mas, Castedo, Alonso, Fromsa, Gonzalo Serrano, Usher, Adri Heredia, Álex Revuelta, Héctor Martínez y Jesús Carrillo. También jugaron Salcedo, Terranova, Antonio Sánchez, Adri Pérez, Yasser, Serpeta, Abenza, Josema, Merchán, Ocheche, Seyram, Tomy, De Teresa y Sergio. CD Cieza: De la Calzada, Agulló, Rafa Ortiz, Aitor, Nil, Diego Rodríguez, Guerrero, Tassembedo, Marsu, Pitu y Quindimil. También jugaron Ventura, Edu Luna, Ebuka, Javi Vera, Domi, Saúl, Aguirre, Pablo Tornero y Dawda. Árbitro: Blasco Gil. Por parte ciezana amonestó a Agulló y Dawda; y en los aguileños, a Terranova, Tomy y Josema. Campo: Estadio Artés Carrasco.600 personas. Goles: 1-0. Minuto 51: Castedo. 1-1. Minuto 70. Javi Vera, de penalti. Penaltis: 4-2.

El balón estaba más tiempo en el campo ciezano. El equipo de Campos mejoró en defensa con respecto al choque de la pasada semana frente al Real Murcia, pero acumulaba muchos hombres por detrás del balón y llegada con cuentagotas. Le dio el balón al rival y esperaba en su campo para intentar sorprender al contragolpe, algo que no ocurrió por el buen hacer de la zaga aguileña.

Sin más historia se llegó al descanso sin goles. Por ocasiones, nadie lo mereció. Más dominio del Águilas y más llegadas al área rival, pero sin que el guardameta De la Calzada tuviera que intervenir.

Muchos cambios y pruebas en el inicio del segundo tiempo. Lo más destacado del partido de cara al aficionado ocurrió a los seis minutos de la reanudación. El único balón entre los tres palos hasta ese momento acabó en gol merced a un gran disparo desde fuera del área de Castedo. Un golazo que puso por delante en el marcador a los blanquiazules.

El Águilas estaba siendo el claro dominador. Daba la impresión de que el segundo estaba más cerca que el empate. Sin embargo, el único acercamiento del Cieza a la meta aguileña acabó con empate. En el minuto 60, Saúl fue derribado por Yasser dentro del área. Penalti claro que lo ejecutó muy bien Javi Vera, logrando la igualada. Esa acción espoleó algo al Cieza, quien tuvo un par de acercamientos con peligro.

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A falta de un minuto para el final pudo marcar el Águilas. Merchán lanzó una falta en la frontal a la escuadra, pero voló Ventura para evitar el tanto. Con el Cieza volcado sobre el área aguileña, terminó el partido con empate. Por lo tanto, hubo que lanzar penaltis, donde Salcedo fue el protagonista y el conjunto aguileño se impuso por 4-2.