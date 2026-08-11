Palmberg gana protagonismo en el Real Murcia en una medular castigada

La pretemporada del Real Murcia ha dejado señales positivas, pero también una factura inesperada en una de las zonas más delicadas del equipo. Sergi Guilló tendrá que afrontar la recta final de la preparación sin Chema Núñez y Sergio Moyita, dos de los futbolistas llamados a poner pausa, criterio y último pase al juego grana. Los servicios médicos del club confirmaron este lunes que Chema sufre una rotura isquiotibial en la pierna derecha y Moyita, la misma lesión en la izquierda. En ninguno de los dos casos se ha fijado un plazo de recuperación. Eso sí, desde el Real Murcia no hay optimismo con ninguno para que lleguen a la primera jornada liguera.

El golpe no es menor por el momento ni por el perfil de los lesionados. Guilló ha construido un Murcia agresivo en la presión, capaz de alternar el 4-3-3 y el 4-2-3-1 y con intención de ser protagonista con la pelota. Para que esa idea funcione necesita jugadores que sepan cuándo acelerar y cuándo dar un pase más. Núñez y Moyita encajan ahí. Junto a Joao Pedro Palmberg son los futbolistas de la plantilla con mayor tendencia a aparecer por dentro, recibir entre líneas y dar sentido a la posesión.

Chema Núñez había empezado a justificar muy pronto la apuesta del club. Frente al Eldense, el Murcia mejoró con balón tras el descanso bajo su dirección: actuó primero como mediapunta y después retrasó su posición al mediocentro tras la salida de Moyita. Cuatro días más tarde, ante el Cieza, dio origen al 0-1 con una falta botada para Javi Mier, marcó el segundo desde la frontal y bajó a recibir para ordenar la salida. Era uno de los jugadores que mejor estaba interpretando lo que pide Guilló.

Joao Pedro Palmberg, del Real Murcia, durante una sesión de entrenamiento esta pretemporada. / Prensa Real Murcia

Su baja obliga ahora a rehacer planes. Sin Chema y Moyita, el Murcia pierde dos soluciones para superar presiones, juntar pases en campo contrario y encontrar al hombre libre cerca del área, es decir la apuesta por sus dos cerebros. Puede mantener músculo y recorrido con otros centrocampistas, pero la ausencia simultánea de ambos reduce los perfiles capaces de gobernar los ataques.

Moyita y su calvario de lesiones

La preocupación es mayor con Moyita por su cargado historial reciente de lesiones. Ya comenzó la pasada temporada de baja por una contusión en el sóleo que le hizo perderse las tres primeras jornadas y, cuando empezaba a tener continuidad, volvió a parar a comienzos de noviembre por otra lesión en la misma zona, después complicada con afectación muscular. Tras jugar ante el Eldense el 26 de octubre, desapareció de la Liga y solo pudo disputar 45 minutos de Copa frente al Antequera cuatro días después. Aquella lesión se prolongó casi tres meses. Reapareció el 1 de febrero en Teruel, pero volvió a recaer en el sóleo derecho antes de viajar a Alcorcón. No recuperó continuidad hasta finales de marzo. El balance fue una temporada muy por debajo de lo esperado: 17 partidos en Primera Federación, 12 como titular, más uno de Copa, para un total de 18 encuentros oficiales. Una cifra muy inferior a los 29 que había disputado en Segunda División con el Castellón en la 2024-2025.

Moyita, centrocampista del Real Murcia, durante un entrenamiento. / Prensa Real Murcia

Este verano parecía ofrecerle una nueva oportunidad, pero la alarma volvió a saltar ante el Eldense. Entró tras el descanso y tuvo que retirarse poco después. Guilló explicó que había notado cargado el isquiotibial y que prefirió no forzar, pero las pruebas han confirmado una rotura isquiotibial en la pierna izquierda.

El momento de Palmberg

El escenario coloca inevitablemente a Palmberg un peldaño más arriba. El brasileño viene de completar uno de sus mejores partidos de la pretemporada frente al Albacete. Guilló lo situó en una posición más retrasada y Palmberg respondió participando mucho en la elaboración y siendo agresivo en la presión. De un robo suyo nació una de las acciones más claras del Murcia durante la primera parte.

Chema Núñez, del Real Murcia, durante un amistoso esta pretemporada. / Prensa Real Murcia

Hasta ahora Palmberg podía ser una alternativa para acompañar o relevar a Núñez y Moyita. Durante las próximas semanas puede convertirse directamente en la referencia creativa del centro del campo. Tiene capacidad para conducir, girarse entre líneas y romper una defensa con un pase. El reto será añadir continuidad y asumir más responsabilidad.

A Guilló le queda margen para ajustar piezas antes del estreno liguero ante el Hércules, pero pierde de una tacada a dos futbolistas diseñados para pensar el juego. El Murcia tiene profundidad y variantes, pero hay perfiles que no se multiplican por acumulación de efectivos. Mientras la enfermería marca sus plazos, Palmberg, que no estaba claro que fuera a continuar, tiene ante sí la oportunidad de demostrar que el equipo puede entregarle el timón.