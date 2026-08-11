El nuevo formato obliga al Jimbee Cartagena a cambiar el chip

El Jimbee Cartagena se ha acostumbrado en los últimos años a convivir con una paradoja. Se ha convertido en uno de los equipos más competitivos del fútbol sala español, capaz de ganar dos Ligas consecutivas, encadenar títulos y plantar cara a cualquiera cuando la temporada entra en su fase decisiva. Sin embargo, esa fiabilidad en las eliminatorias no siempre ha tenido continuidad durante la competición regular. El equipo de Duda ha aprendido a llegar vivo a mayo y junio y a crecer cuando cada partido puede mandar a casa al rival. A partir de ahora, esa receta ya no será suficiente.

La nueva Liga Prime Futsal cambia las reglas del juego. La fase regular se divide en un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, ambos de 15 jornadas y ambos con un campeón. Después llegará el play off que proclamará al campeón de la temporada. Terminar primero, por tanto, ya no servirá únicamente para tener una mejor posición de salida: ahora supone ganar un título.

Y ahí aparece uno de los grandes retos del Jimbee. El cuadro cartagenero no acostumbra a firmar malas Ligas regulares, pero sí le ha costado dominarlas. Desde que el actual Jimbee Cartagena ascendió a Primera División en el verano de 2016, el equipo nunca ha terminado primero ni segundo. Antes de la entrada del actual grupo empresarial, el club firmó una discreta 14ª y 9ª posición en la vuelta de la élite a la ciudad de Cartagena. Tras la entrada de Jiménez Bosque fue décimo en aquel primer curso, noveno en la atípica 2019-20, cuarto en 2020-21, quinto en 2021-22, tercero en 2022-23, quinto en 2023-24 y 2024-25 y cuarto el pasado campeonato. Diez temporadas y una sola presencia entre los tres primeros. Una trayectoria que contrasta con el crecimiento de su palmarés.

Duda, entrenador del Jimbee Cartagena, dando instrucciones a su plantilla. / Jimbee Cartagena

La llegada de Duda transformó al club, pero tampoco eliminó esa tendencia. En la 2020-21 el Jimbee llegó incluso a proclamarse campeón de invierno, aunque acabó cuarto. Un año después terminó quinto y en 2022-23 mejoró hasta la tercera plaza, su mejor clasificación regular de la etapa Jimbee. El gran salto, sin embargo, llegó precisamente cuando su rendimiento durante la fase regular parecía menos dominante.

La temporada 2023-2024 es el mejor ejemplo. El cuadro rojiblanco acabó quinto y tuvo que afrontar todas las eliminatorias sin ventaja de pista. Dio igual. Eliminó a Movistar Inter, después al Barça y finalmente a ElPozo para conquistar la primera Liga de su historia. Se convirtió además en el primer equipo capaz de ser campeón después de terminar la fase regular más allá de la cuarta posición.

Un año después volvió a desafiar la lógica. El Jimbee terminó otra vez quinto en la Liga regular 2024-25 y volvió a levantar el título. Dejó por el camino a Movistar Inter, ElPozo y Barça para encadenar su segundo campeonato consecutivo. Dos Ligas, por tanto, sin haber estado siquiera entre los cuatro primeros durante los meses anteriores. Pocos datos explican mejor la capacidad del equipo de Duda para transformarse cuando llega el momento de jugar sin red.

Componentes de la plantilla del Jimbee Cartagena, en el primer entrenamiento de pretemporada. / | IVÁN URQUÍRZAR

La paradoja contraria

La pasada temporada ofreció incluso la paradoja contraria. El Jimbee acabó cuarto, consiguió ventaja de pista en cuartos y cayó a las primeras de cambio frente a Movistar Inter, quinto clasificado. Una eliminación que no borra su enorme carácter competitivo, pero que vuelve a demostrar que el Jimbee se ha sentido históricamente más cómodo resolviendo temporadas en eliminatorias que dominándolas desde el inicio.

Ese historial obliga ahora a modificar prioridades. Ya no bastará con llegar bien colocado a la primavera. El Apertura dura apenas quince jornadas y un mal mes puede dejar a cualquier candidato sin el primer título liguero del curso. Después llegará el Clausura, otro sprint de quince partidos en el que prácticamente volverá a empezar la carrera.

Para una plantilla acostumbrada a gestionar temporadas muy largas, con competiciones nacionales y europeas, el cambio no es menor. Antes podía permitirse algún tramo irregular, recuperar terreno y llegar al play off desde una cuarta o quinta posición sabiendo que, una vez allí, pocos equipos querían encontrarse con los de Duda. Ahora septiembre, octubre o febrero también tendrán aroma de eliminatoria.

Duda ha demostrado durante años que sabe preparar a sus equipos para llegar al momento decisivo. El nuevo formato le exige algo diferente: conseguir que el Jimbee convierta cada tramo de la temporada en un momento decisivo. El cambio de formato obliga al Jimbee a cambiar el chip.