Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresiones a policíasTrajes EPI BomberosReligión islámica colegiosUMU Mar MenorReal MurciaFC Cartagena
instagramlinkedin

Fútbol sala

El nuevo formato obliga al Jimbee Cartagena a cambiar el chip

Ahora La Liga tiene dos torneos y dos campeones independientes y eso exige al equipo de Duda un cambio de mentalidad para dominar la fase regular

Duda, entrenador del Jimbee Cartagena, dando instrucciones durante un entrenamiento en el Palacio.

Duda, entrenador del Jimbee Cartagena, dando instrucciones durante un entrenamiento en el Palacio. / Jimbee CT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paco Sarabia

Paco Sarabia

El Jimbee Cartagena se ha acostumbrado en los últimos años a convivir con una paradoja. Se ha convertido en uno de los equipos más competitivos del fútbol sala español, capaz de ganar dos Ligas consecutivas, encadenar títulos y plantar cara a cualquiera cuando la temporada entra en su fase decisiva. Sin embargo, esa fiabilidad en las eliminatorias no siempre ha tenido continuidad durante la competición regular. El equipo de Duda ha aprendido a llegar vivo a mayo y junio y a crecer cuando cada partido puede mandar a casa al rival. A partir de ahora, esa receta ya no será suficiente.

La nueva Liga Prime Futsal cambia las reglas del juego. La fase regular se divide en un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, ambos de 15 jornadas y ambos con un campeón. Después llegará el play off que proclamará al campeón de la temporada. Terminar primero, por tanto, ya no servirá únicamente para tener una mejor posición de salida: ahora supone ganar un título.

Y ahí aparece uno de los grandes retos del Jimbee. El cuadro cartagenero no acostumbra a firmar malas Ligas regulares, pero sí le ha costado dominarlas. Desde que el actual Jimbee Cartagena ascendió a Primera División en el verano de 2016, el equipo nunca ha terminado primero ni segundo. Antes de la entrada del actual grupo empresarial, el club firmó una discreta 14ª y 9ª posición en la vuelta de la élite a la ciudad de Cartagena. Tras la entrada de Jiménez Bosque fue décimo en aquel primer curso, noveno en la atípica 2019-20, cuarto en 2020-21, quinto en 2021-22, tercero en 2022-23, quinto en 2023-24 y 2024-25 y cuarto el pasado campeonato. Diez temporadas y una sola presencia entre los tres primeros. Una trayectoria que contrasta con el crecimiento de su palmarés.

Duda, entrenador del Jimbee Cartagena, dando instrucciones a su plantilla.

Duda, entrenador del Jimbee Cartagena, dando instrucciones a su plantilla. / Jimbee Cartagena

La llegada de Duda transformó al club, pero tampoco eliminó esa tendencia. En la 2020-21 el Jimbee llegó incluso a proclamarse campeón de invierno, aunque acabó cuarto. Un año después terminó quinto y en 2022-23 mejoró hasta la tercera plaza, su mejor clasificación regular de la etapa Jimbee. El gran salto, sin embargo, llegó precisamente cuando su rendimiento durante la fase regular parecía menos dominante.

La temporada 2023-2024 es el mejor ejemplo. El cuadro rojiblanco acabó quinto y tuvo que afrontar todas las eliminatorias sin ventaja de pista. Dio igual. Eliminó a Movistar Inter, después al Barça y finalmente a ElPozo para conquistar la primera Liga de su historia. Se convirtió además en el primer equipo capaz de ser campeón después de terminar la fase regular más allá de la cuarta posición.

Un año después volvió a desafiar la lógica. El Jimbee terminó otra vez quinto en la Liga regular 2024-25 y volvió a levantar el título. Dejó por el camino a Movistar Inter, ElPozo y Barça para encadenar su segundo campeonato consecutivo. Dos Ligas, por tanto, sin haber estado siquiera entre los cuatro primeros durante los meses anteriores. Pocos datos explican mejor la capacidad del equipo de Duda para transformarse cuando llega el momento de jugar sin red.

Componentes de la plantilla del Jimbee Cartagena, en el primer entrenamiento de pretemporada. | IVÁN URQUÍRZAR

Componentes de la plantilla del Jimbee Cartagena, en el primer entrenamiento de pretemporada. / | IVÁN URQUÍRZAR

La paradoja contraria

La pasada temporada ofreció incluso la paradoja contraria. El Jimbee acabó cuarto, consiguió ventaja de pista en cuartos y cayó a las primeras de cambio frente a Movistar Inter, quinto clasificado. Una eliminación que no borra su enorme carácter competitivo, pero que vuelve a demostrar que el Jimbee se ha sentido históricamente más cómodo resolviendo temporadas en eliminatorias que dominándolas desde el inicio.

Ese historial obliga ahora a modificar prioridades. Ya no bastará con llegar bien colocado a la primavera. El Apertura dura apenas quince jornadas y un mal mes puede dejar a cualquier candidato sin el primer título liguero del curso. Después llegará el Clausura, otro sprint de quince partidos en el que prácticamente volverá a empezar la carrera.

Para una plantilla acostumbrada a gestionar temporadas muy largas, con competiciones nacionales y europeas, el cambio no es menor. Antes podía permitirse algún tramo irregular, recuperar terreno y llegar al play off desde una cuarta o quinta posición sabiendo que, una vez allí, pocos equipos querían encontrarse con los de Duda. Ahora septiembre, octubre o febrero también tendrán aroma de eliminatoria.

Noticias relacionadas y más

Duda ha demostrado durante años que sabe preparar a sus equipos para llegar al momento decisivo. El nuevo formato le exige algo diferente: conseguir que el Jimbee convierta cada tramo de la temporada en un momento decisivo. El cambio de formato obliga al Jimbee a cambiar el chip.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las tormentas eléctricas y el granizo provocan incidencias en el centro y el norte de la Región de Murcia
  2. Detenidos en Totana unos padres por intentar vender a su hija de 2 años a otra pareja que ya había pagado 20.000 euros por la niña
  3. El tranvía circular, La Manga-Mar Menor, como motor de desarrollo: Por Ángel Martínez
  4. Una pelea multitudinaria en La Azohía se salda con un subinspector de la Policía Local herido
  5. Dos vecinos, al hospital tras desatarse un incendio que obliga a desalojar un edificio del Infante en Murcia
  6. Buscan a un militar por romperle la mandíbula y tres dientes al policía de Cartagena que medió en la riña en La Azohía
  7. La muerte viaja en coche
  8. La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en el Altiplano: Lunes pasado por agua en casi toda la Región de Murcia

Detenido un hombre por dejar conducir un coche a su hijo de 12 años en Murcia: lo grababa y le animaba a subir la velocidad

Detenido un hombre por dejar conducir un coche a su hijo de 12 años en Murcia: lo grababa y le animaba a subir la velocidad

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Nuevos episodios tormentosos este martes y miércoles en la Región: la Aemet activa la alerta amarilla

Nuevos episodios tormentosos este martes y miércoles en la Región: la Aemet activa la alerta amarilla

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

Un surfista se despide de su perro en medio del mar y su mensaje emociona a miles: “Te voy a echar de menos”

Un surfista se despide de su perro en medio del mar y su mensaje emociona a miles: “Te voy a echar de menos”

Trump viajó desde Turquía con un avión señuelo ante la amenaza de Irán

Trump viajó desde Turquía con un avión señuelo ante la amenaza de Irán

El tiempo en Murcia: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de agosto

El tiempo en Murcia: previsión meteorológica para hoy, martes 11 de agosto
Tracking Pixel Contents