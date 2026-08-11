El jugador del FC Cartagena Jean Jules, en la recta final de su recuperación tras sufrir malaria

El FC Cartagena se ha encontrado con un contratiempo esta pretemporada con el futbolista camerunés Jean Jules, que llegó en el mercado de invierno pasado al equipo y que continúa en la plantilla. El centrocampista empezó a encontrarse mal la semana pasada. Todo apuntaba a que se trataba de un proceso febril, pero no era así. El jugador había contraído la malaria, según adelantó el periodista Javi Páez en su cuenta de la red social X. Por tal motivo, según la misma información, fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca para ser sometido a un tratamiento que ha tenido un rápido efecto. De hecho, su entrenador, Íñigo Vélez, ha comentado tras el partido amistoso ante el Eldense que “hablé ayer con él y espero que el jueves o el viernes se incorpore a los entrenamientos, pero lleva sin trabajar con el grupo desde el pasado sábado”, ha precisado.

La malaria, también llamada paludismo, es una enfermedad infecciosa causada por parásitos que se transmite principalmente por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles infectados.

Los síntomas más habituales son fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, cansancio y dolores musculares. Suelen aparecer entre una y varias semanas después de la infección, aunque en algunos tipos pueden manifestarse mucho más tarde.

Noticias relacionadas

Hay varias especies de Plasmodium que infectan a las personas. La más peligrosa es Plasmodium falciparum, predominante en África subsahariana, porque puede evolucionar rápidamente y provocar complicaciones graves, como anemia severa, afectación cerebral, insuficiencia renal o problemas respiratorios. Sin tratamiento, la malaria grave puede ser mortal. La buena noticia es que se puede prevenir y curar porque existen vacunas.