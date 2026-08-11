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Fútbol Sala

La final de la Supercopa de España de fútbol sala cambia de horario

ElPozo se medirá al Palma en semifinales en la lucha por el primer título del nuevo curso

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia, en el último partido de la pasada campaña.

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia, en el último partido de la pasada campaña. / Israel Sánchez

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José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

El cambio de formato en la máxima competición nacional del fútbol sala ha provocado un efecto dominó en el calendario. Y es que, como ya sucedía hace unos años atrás, la disputa de la Supercopa de España abrirá el nuevo curso tras la remodelación de la Primera División con la ya conocida Liga Prime Futsal.

En lugar de disputar una fase regular a doble vuelta, y las posteriores eliminatorias por el título, ahora se dividirá en un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, ambos de 15 jornadas y ambos con un campeón. Este hecho ha provocado que la Supercopa de España se vuelva a celebrar en septiembre, en lugar del mes de enero, como venía ocurriendo.

Así pues, ElPozo Murcia, el Palma Futsal, el Barça y Jaén Paraíso Interior pelearán por levantar el primer título del año en el Palau Blaugrana los días 5 y 6 de septiembre. El equipo murciano abrirá la competición ese sábado, ante el Palma Futsal, en un partido único que arrancará a las 13.30 horas. Unos instantes después, a las 16.15 horas, el conjunto azulgrana buscará el pase ante su público ante el cuadro jiennense.

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Los tres encuentros se podrán ver por televisión a través de Teledeporte. No obstante, se ha modificado el horario de la final. Después de estar fijada para las 16.15 horas del domingo 6, finalmente se disputará a las 18.45 horas.

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