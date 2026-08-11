El FC Cartagena estrella dos balones en los postes en la derrota ante el Eldense

El FC Cartagena completó otro partido de pretemporada, en este caso ante un equipo de superior categoría, el CD Eldense, que este fin de semana comienza el campeonato liguero, con una derrota por 3-0 en el campo Pepico Amat.

Los albinegros, que jugaron de inicio con Lucho García, Marc Jurado, Imanol Baz, Lucha Lohr, Nacho Martínez, De Blasis, Abellán, Krivokapic, Richarte, Boston y Marcelo, se encontraron en los primeros minutos con la superioridad de un rival que a los nueve minutos hizo el primer tanto por mediación de Pau Cabanes. Los de Íñigo Vélez, que en ningún momento de la primera parte llevaron la iniciativa, disfrutaron de una ocasión en el minuto 25 en un contrataaque que acabó con un disparo al poste de Richarte.

Tras la pausa de hidratación, donde se vio al técnico ostensiblemente cabreado con sus jugadores, Marcelo, tras una buena jugada de Boston Billups que acabó con un pase atrás, tuvo en sus botas el tanto del empate, pero su remate se marchó fuera. Y justo antes del descanso, el Eldense hizo el 2-0 en un contragolpe que culminó Carmona. Antes de cerrarse la primera parte, Rubén Richarte remató de cabeza un centro de Marc Jurado que no encontró portería.

En la segunda parte, Vélez introdujo cambios, poniendo sobre el césped a Toni Villa, Kelo y Abdel Lah. Este último tuvo una buena oportunidad en un contragolpe en el minuto 60, y seguidamente, una gran jugada entre Toni Villa y Caye acabó con un remate al poste de este último.

El Cartagena llegó con más peligro en este período y un centro de Toni Villa acabó con un remate de de Grégory Kelo que mandó el balón fuera. El Eldense cerró el marcador con un tanto de Amarillo tras una buena jugada por la izquierda de Fidel.

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Los albinegros, que este miércoles se enfrentarán al Orihuela en Pinatar Arena, siguen sin marcar en pretemporada y sin conocer la victoria. Frente a los alicantinos, los de Vélez estrellaron dos balones en los postes.