Europeo de atletismo en Birmingham: cuándo compiten los murcianos y dónde verlo

El Campeonato de Europa de Atletismo de Birmingham se celebra hasta el domingo con representación murciana. Mariano García, Miguel Ángel López Nicolás y Manuel Bermúdez, los tres atletas que ya estuvieron el pasado año en el Mundial de Tokio, estarán presentes en la gran cita atlética de este verano.

Mariano García se estrena en 1.500 al aire libre

El atleta de Cuevas de Reyllo decidió el pasado verano dar el salto del 800, donde fue campeón de Europa al aire libre y también del mundo en pista cubierta, al 1.500 metros, una distancia mítica que ha tenido grandes campeones en España. Su estreno en el Mundial bajo techo del pasado mes de marzo en Polonia no pudo ser mejor, ya que se proclamó campeón. Tras superar una lesión en el sóleo, y pese a llegar corto de preparación a la cita, el murciano entró en la lista del Europeo gracias al tercer puesto que logró en el Campeonato de España de Málaga, donde en la recta final remontó dos posiciones para hacerse con el bronce y el derecho a participar en Birmingham.

Este viernes, a las 13:05 horas, ‘La Moto’ se jugará en las series clasificatorias el pase a la gran final. Serán dos carreras en la que participarán los 31 inscritos, de los que solo 12 estarán en la final, que se celebrará el sábado a las 22:07 hora española. Los seis primeros de cada una serán los que se jugarán las medallas y no habrá clasificados por tiempos. Sin Jakob Ingebrigtsen, quien el lunes se proclamó campeón en 5.000, y también las ausencias de Josh Kerr y Niels Laros, el Europeo se presenta muy abierto.

López y Bermúdez, en el estreno de la marcha maratón

Miguel Ángel López y Manuel Bermúdez estarán el sábado en la distancia maratón de marcha, que dará comienzo a las 8:30 horas de la mañana. El primero, campeón mundial de 20 en 2015 y con dos medallas de oro europeas en 20 y 35 kilómetros, se estrenará en los 42 kilómetros. Por su parte, Bermúdez, subcampeón nacional este año y duodécimo en la Copa del Mundo de Brasil, donde fue el mejor español, llega con una mejor marca acreditada de 3h.13:10.

Entre los rivales más destacados que tendrán están el italiano Massimo Stano, campeón olímpico en Tokio 2020 y del mundo en Eugene 2022, que cuenta con una registro de 3h.07:38. Los alemanes Karl Junghannß y Christopher Linke, el francés Aurélien Quinion y el húngaro Bence Venyercsán, que presenta la mejor marca de todos los inscritos con 3h.03:45, también están en la terna de candidatos del campeonato.

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Dónde ver el Europeo

El Campeonato de Europa de Birmingham se puede seguir en España a través de televisión en el canal Teledeporte, de Radio Televisión Española, y en Eurosport.