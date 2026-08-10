UCAM Murcia: Juani Marcos y Raieste también se unirán más tarde a la pretemporada

Restan algo menos de quince días para que el UCAM Murcia CB comience a calentar motores con su preparación veraniega, aunque Sito Alonso ya es consciente de que deberá esperar un poco más para tener su plantilla al completo. Y es que no será hasta el 31 de agosto, una semana después de la fecha en la que se realizarán los reconocimientos médicos y habituales pruebas de esfuerzo (el lunes 24), cuando el técnico pueda contar con los 15 efectivos de su róster para la temporada 2026-2027 debido a las ventanas FIBA fijadas para los últimos días de este mes.

Este paréntesis, debido a los compromisos internacionales de clasificación para el Mundial de Catar, es el que provoca que el plantel del UCAM Murcia se tenga que completar a cuentagotas en el Palacio de los Deportes. Si la pasada semana se conoció las convocatorias de los ala-pívots Toni Nakic (Croacia) y Marcis Steinbergs (Letonia), uno de los cuatro fichajes del equipo murciano para esta temporada, este lunes se han añadido las citaciones de Juani Marcos con Argentina y de Sander Raieste con Estonia.

El base argentino, que este verano también ha llegado a la entidad universitaria tras desvincularse del Barça, forma parte de la prelista de 24 jugadores que el técnico Pablo Prigioni definió para los partidos ante Puerto Rico y Canadá. En ella también se encuentra el interior Lee Aaliya, jugador que la temporada pasada debutó con el UCAM Murcia en la FIBA Europe Cup y que formó parte de la plantilla del equipo U22. Junto al nuevo base del equipo de Sito Alonso también están citados Facundo Campazzo, del Real Madrid, o Nico Laprovittola, que este curso regresará a las filas del Joventut de Badalona. El nuevo base del UCAM Murcia, que formará dupla junto a Michael Forrest, se encontraba trabajando desde hace unos días en el Palacio de los Deportes.

Sander Raieste, del UCAM Murcia, atrapando un rebote frente al Barça en el play off de la ACB. / ACB Photo/David Grau

Por su parte, Sander Raieste es un fijo en las convocatorias de Estonia y estará presente en los encuentros de sus selección ante Hungría y Finlandia del grupo L para buscar el pase a la gran cita de 2027. La lista de los internacionales del UCAM Murcia podría incrementarse hasta los seis nombres, ya que el pívot Emanuel Cate, que a pesar de que la selección de Rumanía no está peleando por acudir a la cita de Catar, sí que se encuentra inmersa en los preclasificatorios del EuroBasket 2029, es otro de los fijos para representar a su país. El otro nombre es el de Souley Boum, el último fichaje del UCAM Murcia este verano, que es uno de los jugadores más importantes de Guinea. Una de las bajas conocidas para las ventanas FIBA es la del alero Will Falk, quien se encuentra recuperándose de las molestias que arrastró al término del pasado curso y no ha sido citado por Suecia.

Souley Boum, jugador que pretende el UCAM Murcia, con Guinea en la clasificación para el Mundial 2027. / FIBA

Así pues, el día 24 de agosto podría arrancar la pretemporada el UCAM Murcia con Michael Forrest, Dylan Ennis, Jonah Radebaugh, Howard Sant-Roos, López de la Torre, Kaiser Gates, Moussa Diagne y el francés Jean-Marc Pansa, el cuarto fichaje de los universitarios para el nuevo curso.

Esta es la plantilla del UCAM Murcia para la 2026-2027

Bases: Michael Forrest, Juani Marcosy Souley Boum.

Michael Forrest, Juani Marcosy Souley Boum. Escoltas: Jonah Radebaugh y Dylan Ennis.

Jonah Radebaugh y Dylan Ennis. Aleros: Howard Sant-Roos, Will Falk y Sander Raieste.

Howard Sant-Roos, Will Falk y Sander Raieste. Ala-pívots: Rubén López de la Torre, Marcis Steinbergs, Toni Nakic y Kaiser Gates.

Rubén López de la Torre, Marcis Steinbergs, Toni Nakic y Kaiser Gates. Pívots: Jean-Marc Pansa, Moussa Diagne y Emanuel Cate.

Mientras tanto, el conflicto con David DeJulius sigue abierto en los tribunales tras firmar por el Besiktas después de renovar con el UCAM Murcia hasta 2028.