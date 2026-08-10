El UCAM Murcia 26-27, con un plantel con menos ‘experimentos’: así juegan Pansa y Boum

El UCAM Murcia CB está acostumbrado a tener que ‘experimentar’ cada temporada con jugadores que desconocen el baloncesto español. Es el denominador común de clubes, como el universitario, que no se pueden permitir el lujo de retener a los que más sobresalen cada curso. Por ello tiene que reinventarse todos los veranos, unas veces con más elementos y otras con menos, como ocurre esta campaña, donde solo dos de los quince componentes del plantel que estará a disposición de Sito Alonso, no han pisado aún la Liga ACB.

Souley Boum, en un encuentro de la ABA League con el Vienna. | FIBA

Después del subcampeonato de liga de la 2023-2024 y de un siguiente ejercicio donde se acabó un ciclo, como lo definió el entrenador, el club hizo una importante remodelación, con hasta ocho caras nuevas la campaña pasada. Y entre esas novedades había cuatro jugadores sin pasado en la ACB. Llegaron Devontae Cacok, que había estado en la plantilla de los Lakers campeona de la NBA durante el Covid pero que había sufrido una lesión que le tuvo un año fuera de las pistas; también se incorporaron dos bases como Mike Forrest, que había destacado en Italia en un equipo que descendió, y otro que había dado varios bandazos como David DeJulius; y tuvo que recurrir a un recién graduado en la NBA como Zack Hicks por la lesión de Kaiser Gates, aunque fue cortado y sustituido por Kelan Martin, otro sin pasado en España. De los cinco, solo uno no funcionó.

El club entendió que para facilitar la adaptación de los dos directores de juego necesitaba alguien con experiencia que fuera capaz de transmitirles la filosofía de nuestro baloncesto y de Sito Alonso. Y recurrió a Tomás Bellas, quien durante un mes estuvo trabajando con DeJulius y Forrest, quienes desde el inicio empezaron a rendir a un buen nivel. Al final, uno fue el segundo anotador de la liga y elegido mejor base de la competición, y el otro ofreció un rendimiento, aunque con altibajos, notable que le ha valido para renovar.

Este verano, con diez jugadores que repiten y uno que se reincorpora tras lesión, han llegado cuatro fichajes, y solo dos no tienen experiencia, el base Souley Boum y el pívot Jean-Marc Pansa. Los dos vienen de jugar en equipos de competiciones que están bastante lejos del nivel de la ACB. ¿Y qué pueden aportar ambos? Pansa, sobre todo físico; y Boum, explosividad y tiro exterior.

Pansa, generoso en el esfuerzo

Pansa, que nació en la Guayana Francesa el 20 de agosto de 1997, mide 2,09 metros. Se formó en el Nanterre, donde coincidió en el equipo B con la estrella de la NBA Wembanyama. Después estuvo en Antibes Sharsk, Bouzlazac Basket y JL Boug para el curso pasado fichar por el Sabah de Azerbaiyán, con el que quedó eliminado en la primera fase de la Basketball Champions League. Se trata de un jugador atlético, incluso más poderoso en ese aspecto que Cacok, a quien tiene la difícil misión de sustituir. Finaliza bien cerca del aro, no así desde posiciones más alejadas, y posee una buena lectura para las situaciones de bloqueo y continuación, donde puede formar una buena sociedad con otro de los recién llegados, Juani Marcos. Con Pansa, un jugador generoso en el esfuerzo, el club ha buscado un pívot capaz de mantener siempre la intensidad defensiva y energía, una seña de identidad que llevó al equipo a batir el récord de victorias en temporada regular. No es tan explosivo como Cacok ni tiene la capacidad del estadounidense para generarse sus propias puntos en el uno contra uno, pero sí que se protege mejor de las faltas personales, y también destaca por el rebote y su capacidad para jugar por encima del aro. En el tiro libre presenta un discreto 65% de efectividad, casi idéntico al de Cacok.

Boum, explosividad

Souleymane Boum, nacido en Oakland (Estados Unidos) el 26 de enero de 1999 pero con pasaporte de Guinea, es un base también con capacidad para jugar de escolta por su explosividad. Al igual que Pansa, viene de una liga como la austriaca que no tiene el nivel de la ACB. Después de pasar por tres universidades, dio el salto a Europa con el Dabrowa Górnicza polaco, para después pasar por el Limoges francés y militar la campaña pasada en el GGMT Vienna. Tiene un buen uno contra uno, un excelente tiro de tres (44% de efectividad), es bastante seguro desde el tiro libre (90%) y es capaz de fabricarse sus propios tiros. Rápido en las transiciones y agresivo al atacar el aro, su principal lunar es que no es un base organizador, una misión encomendada en el UCAM Murcia 26-27 a Juani Marcos, ni tampoco un excelente defensor, pero sí que es capaz de conectar con los pívots en el bloqueo y continuación. La versatilidad que tiene para jugar en dos posiciones le puede aportar una variante táctica a Sito Alonso muy interesante en partidos donde la fluidez ofensiva del equipo no esté al nivel necesario para atacar la defensa rival.

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El ala pívot Kelan Martin ya tiene destino para la próxima temporada. El estadounidense ha aceptado una oferta para jugar en la NBL australiana con el equipo Illawarra Haws. No será el único ex UCAM en el conjunto de la ciudad de Wollongong, puesto que también acaba de firmar a Milton Doyle, que estuvo en la temporada 2018-2019 con los universitarios. Hapoel Eliat, Trieste, Gaziantep, Napolibasket, y Tasmania y Melbourne, estos dos últimos en Australia, son los equipos los que ha pasado tras su etapa en Murcia.