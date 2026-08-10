El murciano Ángel Peñalver, subcampeón del mundo juvenil de vela

El regatista murciano Ángel Peñalver logró en Aarhus (Dinamarca) la medalla de plata en la categoría juvenil en la clase ILCA 4, cerrando a sus quince años de edad un excelente campeonato donde también fue decimocuarto en la clasificación absoluta.

Ángel Peñalver, que tiene una hermana melliza, Mara, que recientemente logró un bronce en el Mundial de la clase Optimist, llegó al Mundial después de haber sido campeón de España sub-16, además de lograr la sexta plaza absoluta. El deportista del Club Náutico Mar Menor, de Los Alcázares, pertenece a una saga de regatistas, donde su abuelo les inculcó la afición por la vela. Y ahora, tanto él como su hermana melliza, se han convertido en dos de las grandes esperanzas de la vela regional. De hecho, el muciano forma parte del grupo de Talento Región de Murcia y del equipo nacional.

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En la competición desarrollada en Aarhus, Peñalver completó una gran primera fase, metiéndose en el grupo Oro, donde otro español, Xuacu García Rigo, por un solo punto, le arrebató la posibilidad de ganar la medalla de oro después de un campeonato marcado por la regularidad mostrada en las once regatas celebradas.