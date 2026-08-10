Mari Ángeles Macián, campeona de España de Beach Sprint

La quinta edición del Campeonato de España de Beach Sprint, organizado por la Federación Española de Remo, se celebró el pasado fin de semana en Torrevieja. La cita nacional reunió desde el viernes en la localidad alicantina a 192 embarcaciones y 21 clubes de Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia y País Vasco.

Esta competición, que ha repartido 10 nuevos títulos tras los nueve decididos durante la jornada del sábado, tuvo como una de las grandes protagonistas a la campeona de España, Mari Ángeles Macián (Real Club Regatas de Cartagena), que revalidó el título en la categoría absoluto femenino de Remo Beach Sprint.

Cebrián, durante la jornada celebrada el pasado fin de semana en Torrevieja. / L.O.

En categorías inferiores, en solo juvenil femenino, destacó el triunfo de la cartagenera Blanca López (Club Náutico Santa Lucía), y en solo cadete femenino, el medallero se completó con el bronce de la también cartagenera Carla Bernués (RCRCartagena). Además, en doble cadete masculino, Aitor Joel Rodríguez y José Luis Hernández (RCR Cartagena) concluyeron en la cuarta plaza.

La cartagenera Cebrián durante una de las pruebas. / L.O.

La competición de velocidad, en la que los deportistas parten a la carrera desde la arena para cubrir en el agua un recorrido balizado de 500 metros y concluir de nuevo a pie en el mismo arco de salida, con enfrentamientos directos entre dos botes, reunirá en concreto durante tres jornadas a 235 deportistas (120 féminas y 115 en categoría masculina).

Noticias relacionadas

Macián y Raúl Sánchez Hernández, que es su compañero en la modalidad de dobles mixtos, modalidad en la que fueron cuartos en el Nacional, inician a partir de hoy la concentración como representantes murcianos del Equipo Nacional absoluto de Beach Sprint en el Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia en Los Alcázares, como clasificatorio para la gran cita de los Campeonatos de Europa que se celebrarán en La Línea de la Concepción (Cádiz) durante los días 16 y 17 de septiembre. Y también el Campeonato del Mundo (Qingdao, China) del 18 al 21 de octubre de 2026. n