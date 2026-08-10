El Lorca busca tres sub-23 para cerrar la plantilla

El Lorca Deportiva viajó hasta la localidad almeriense de Cantoria para disputar el Trofeo San Cayetano con la modalidad de tres en uno. Además del equipo lorquino también participaron el Almería B y el anfitrión, el Cantoria, equipos de Tercera RFEF. El primero recién descendido y el segundo recién ascendido. El primer partido lo disputaron el Cantoria y el Almeria B, con victria para los locales por 1-0. Después entró en liza el Lorca Deportiva frente al filial almeriense. El técnico, Sebas López, tuvo que recurrir a numerosos jugadores del filial debido a un buen número de lesionados como son los casos de Álvaro Martínez, Willy, Marc y Talaverón.

El jugador más destacado fue Cellou, pero el marcador al término de los 45 fue de empate sin goles. El último envite midió al Cantoria y al equipo lorquino. No se movió el marcador, aunque Chus Ruiz, que jugó como más adelantado dispuso de dos ocasiones muy claras.

El terreno de juego de hierba artificial y muy estrecho también influyó en el juego de los lorquinistas. Cabe destacar los destellos de los canteranos Chesco y Gabi Belmonte, este último todavía juvenil, los cuales demostraron a Sebas López que puede contar con ellos. Por lo tanto, el campeón del Trofeo San Cayetano fue el Cantoria y segundo, el Lorca Deportiva.

Tras este torneo, la semana se presenta muy intensa para el Lorca Deportiva aunque sigan siendo partidos de pretemporada. El miércoles día doce se jugará en el estadio Artés Carrasco la final del Trofeo Manny Pelegrín a las nueve de la noche ante el Real Murcia. Dos horas antes se jugará el tercer y cuarto puesto entre Águilas y Cieza.

El sábado quince se jugará en el campo del Centenario El Rubial el Trofeo Playasol entre el Águilas y el Lorca Deportiva (20:00 horas). Este choque tendrá ciertos tintes de revancha, puesto que unos días antes se enfrentaron en el Trofeo Manny Pelegrín y allí ganó el equipo lorquino en la tanda de penaltis tras terminar sin goles los noventa minutos.

Cellou avanza con el balón ante la presión de dos rivales. | IVÁN URQUIZAR / paco sarabia

El caso Cellou

El hispanoguineano Mamadou Cellou está siendo de los jugadores mas destacados del Lorca, pero en principio no tendrá licencia ya que el club ha completado las dieciséis senior y no tendrá sitio salvo que haya alguna baja de última hora. El Lorca no quiere desprenderse del citado jugador y no se descarta que vaya cedido a algún equipo. Su destino podría estar en el Pulpileño. Si antes del día 15 de agosto no aparece ningún equipo de segunda RFEF, Cellou será jugador del club almeriense.

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Tras los partidos del Trofeo de Cantoria, el director deportivo, David Navarro comentó que la plantilla no está cerrada. Los técnicos están sondeando el mercado con la intención de incorporar a tres jugadores menores de veintitrés años, un lateral derecho, un centrocampista y un delantero.