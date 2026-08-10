Jornadas de pretemporada y relajación en el Águilas FC

La plantilla del Águilas FC afronta su cuarta semana de pretemporada para preparar el debut en Primera Federación, una etapa que deja detrás unas semanas intensas de trabajos físicos como asimilación de conceptos, en la que ha disputado dos partidos, uno con derrota por la mínima ante la UD Almería de Segunda División, y otro partido ante el Lorca Dpva, que terminó con empate sin goles, aunque la tanda de penalti marcó la primera derrota de los costeros. Por delante le resta la semifinal del XII Trofeo Manny Pelegrín ante el CD Cieza este próximo miércoles a las 18:30, la centenaria cita del Trofeo Playa y Sol ante el Lorca Deportiva, y también en el Centenario El Rubial se enfrentará al CD Alcoyano el 19 de agosto y al Orihuela el 22 de agosto como último partido de pretemporada.

Una pretemporada que deja detalles y preocupaciones, como la del ariete Chris Martínez, que se le ha llegado a ver con muletas, aunque parece un pequeño dolor en el pie, que no reviste mayor importancia y se espera que esté disponible para el comienzo de la temporada, aunque es una incógnita el que pueda jugar algún partido de pretemporada. Otro de los detalles que deja la pretemporada es ver en los dos partidos disputados al entrenador Adrián Hernández en la grada; por lo que ha podido conocer esta redacción, el único motivo es dar confianza para que sume experiencia el segundo entrenador Adrián Ruiz, quien lleva junto a Adrián Hernández varias temporadas.

Una pretemporada que también está teniendo momentos de relajación, con una jornada de convivencia que incluyó una comida en el Cuatro Calas CIP, una excursión náutica en el barco turístico Don Pancho y un baño junto a la Isla del Fraile.