Diego Mira entra en acción en el Europeo de París

El santomerano Diego Mira Albaladejo disputa hoy la primera de las dos pruebas que va a nadar en los Campeonatos de Europa de París. En la jornada donde se estrena la natación, el murciano de 24 años de edad será el primero de la delegación española en saltar a la piscina. Lo hará en la prueba de 4x200 estilos, en la que tiene el récord de España en 25 metros (4:04.83). Con una mejor marca esta temporada de 4:14.91, competirá en la tercera serie, donde el deportista con mejor registro acreditado es el ruso Ilia Borodin, con 4:09.16. El objetivo de Mira, que pertenece al CN Sabadell, es estar entre los nueve mejores para poder competir por la tarde en la gran final, como ya consiguió en el pasado Europeo de invierno de 2025, donde fue sexto en Lublin. Mañana martes también volverá a competir el murciano, en ese caso en los 200 metros espalda.

«Mi entrenador dice que estoy en un buen momento, me noto con bastante confianza tanto para el Europeo como para después afrontar los Juegos del Mediterráneo», explicó el santomerano a esta redacción antes de viajar a París, quien puntualizó sobre sus aspiraciones que «el nivel del campeonato es alto, pero considero que puedo estar en una final y luchar por meterme entre los cinco primeros», terminó diciendo.