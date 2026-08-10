El CD Cieza cae ante el Valencia Mestalla tras desaprovechar dos goles de renta

El CD Cieza se presentó ante su afición con la disputa del III Trofeo Espartero, que organizó la Hermanda de la Santa Verónica de Cieza con el Valencia Mestalla, también de Segunda RFEF, como rival, y que se hizo con la victoria por 2-3 tras remontar a los de José Miguel Campos. El conjunto local, con ganas de mandar en el juego e inquietando mucho a los rivales que presión alta, dominó a su rival con Edu Luna como eje del juego. Fue a los 44 minutos cuando Pitu hizo el 1-0 tras una buena jugada de Domi por banda derecha. Tras la reanudación el equipo espartero dio un paso atrás dejando al rival la posesión, pero saliendo rápidamente al contragolpe. En uno de ellos, Diego hizo el 2-0. Pero a falta de 15 minutos para el final comenzó la remontada el Valencia Mestalla frente a un rival que no se adaptó a los numerosos cambios introducidos. Los valencianos asediaron el marco defendido por Gómez para empatar el partido en el minuto 80, y a falta de tres para la conclusión, hacer el 2-3. Los ciezanos formaron de inicio con un equipo formado por De la Calzada, Edu Luna, Rafa Ortiz, David Guerrero, Aguirre, Javi Vera, Aitor, Domi, Saúl, Dambelleh y Pitu, para tras el descanso introducir numerosos cambios.