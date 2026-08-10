El 3x3 La Ribera, un clásico camino de las tres décadas

El 3x3 La Ribera está próximo a cumplir treinta años de vida. Es el torneo veraniego con más solera de todos cuantos se celebran en la Región en los meses de verano. En la edición de 2026, un centenar de equipos participaron en el campeonato de la AD Marme, que respondió una vez más con una gran organización durante dos jornadas. Después de desarrollarse en la primera las fases de grupos de las diferentes categorías, en la segunda llegaron las finales, con los títulos en juego bajo un intenso calor.

La Explanada de Barnuevo se convirtió durante dos días en un gran pabellón de baloncesto con aficionados de todas las edades, muchos de ellos jugadores de equipos federados de la Región. La localidad sanjaviereña fue el punto de encuentro para varias generaciones bajo un ambiente festivo con las canastas a orillas del Mar Menor y con mucho público durante la disputa de las finales.

‘Casa Juana’, en mujeres, y ‘Tigre Super Sangriento’, en hombres, fueron los equipos campeones en la categoría absoluta, donde en chicas la segunda plaza fue para ‘Alfajores’ y la tercera para ‘Las Iso de la Ermita’; y en chicos, ‘Ester y sus Begos’ y ‘Ucles Boy’, respectivamente.

Entre los más veteranos, la denominada como categoría vintage, ‘Los Intocables’ se llevaron el trofeo después de derrotar a ‘The Lunes’ en la final, completando el equipo con más participaciones en el 3x3 La Ribera, ‘Insuflainers’, que volvió a reunirse como todos los meses de agosto.

En la categoría reservada a los más pequeños, la benjamín, ‘Las Imparables’, en chicas, y ‘Los Pistoleros’, en chicos, se llevaron el máximo galardón tras ganar en la final a ‘Las Crossover Queen’ y los ‘Cabo Marines’. Terceros fueron ‘Murcia Torpe’ e ‘Infante’, respectivamente.

En alevines, una categoría con una alta participación, el podio en chicas estuvo encabezado por ‘Las Infiltradas’, completando el mismo ‘Triple Doble’ y ‘Panteras CB’. Y en chicos, victorias para ‘Los me llevo 2’, con ‘Los Colegas’ en la segunda posición y ‘Solo posteamos por Instagram’, en la tercera.

En infantiles, las chicas de ‘Las Terraneitor’ se alzaron con la primera plaza al ganar a ‘Las Panteras’ en la gran final, quedando en la tercera plaza ‘Triple Queen’. Asimismo, en hombres, ‘Airbmll’ se proclamó campeón, con ‘Crossover’ segundo y ‘Beach Team’ en la tercera posición.

Por último, en categoría promesa, ‘Block Bast’ fue el mejor equipo femenino, y ‘Airball’, el masculino. ‘Las Pinklades’ y ‘La Niña Mala’ completaron el podio de mujeres, y el de hombres, ‘Jengibre 3.0’ y ‘Soldados de Pepe’.

Además de las competiciones por equipos, también se desarrollaron concursos de tiros libres y de triples. En el primero se impusieron Clara, en minibasket, y Leonardo Olmos; y en el segundo, Marina y Fran Martínez.

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La entrega de trofeos contó con la presencia del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, el concejal de Deportes, Sergio Martínez, y el presidente de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, Juan Carlos Hernández.