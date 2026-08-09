La Región de Murcia pisa fuerte en la élite del fútbol femenino: seis jugadoras entre las mejores

La Región de Murcia volverá a estar representada en la élite del fútbol femenino español durante la temporada 2026-2027. Cinco jugadoras de distintas generaciones formarán parte de plantillas de la Liga F: Eva Navarro defenderá por tercer curso consecutivo la camiseta del Real Madrid; Silvia Lloris continuará en el Atlético de Madrid mientras avanza en la recuperación de su grave lesión de rodilla; Carla Castiñeyras y Vega Montesinos compartirán vestuario en el Deportivo de La Coruña; y Violeta Quiles seguirá aportando su experiencia al Costa Adeje Tenerife. A ellas se suma el caso de Daniela Arques, que ha dejado el Sporting de Portugal para emprender una ambiciosa aventura en la liga inglesa junto a Alexia Putellas.

Eva Navarro sigue de blanco

La yeclana Eva Navarro (2001) afronta su tercera temporada en el Real Madrid tras consolidarse como una de las futbolistas más destacadas de la máxima categoría. Formada inicialmente como un extremo veloz y desequilibrante, la internacional española amplió su repertorio durante el último curso al reconvertirse con éxito en lateral derecha debido a las necesidades de su equipo.

Su trayectoria está marcada tanto por el éxito como por la superación. Tras dar sus primeros pasos en el fútbol base y el Sporting Plaza Argel, fichó por el Levante en 2018, donde sufrió el momento más duro de su carrera al encadenar dos graves lesiones de rodilla que la mantuvieron un año y medio de baja. El Atlético de Madrid la fichó en 2022, ofreciéndole el escenario para recuperar su mejor nivel y conquistar la Copa de la Reina en 2023.

Eva Navarro, en el calentamiento de un partido del Real Madrid. / Europa Press

A sus 25 años, su palmarés internacional es excepcional: campeona de Europa y del mundo sub-17 (2018), campeona del Mundial absoluto con España (2023) y ganadora de dos Ligas de Naciones, consolidando una trayectoria de gran experiencia y resiliencia.

Silvia Lloris, recuperándose

La futbolista murciana Silvia Lloris (El Palmar, 2004) afronta la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en febrero durante un partido de la Liga de Campeones contra el Manchester United. Esta grave lesión frena su progresión justo cuando vivía su momento de mayor consolidación en el Atlético de Madrid, club al que llegó en 2024 tras destacar en el Levante.

La murciana Silvia Lloris protege el balón frente a Mariana, del Alhama. / Prensa Alhama ElPozo

Antes del contratiempo, Lloris se había convertido en una pieza fundamental y una de las jugadoras con más minutos gracias a su polivalencia para actuar como central, lateral en ambas bandas o mediocentro defensivo. Aunque trabaja al margen del grupo y sin plazos apresurados para su regreso, mantiene intacta su condición de pilar defensivo del equipo y uno de los mayores talentos de su generación, con contrato con las rojiblancas hasta junio de 2027. Temporada importante para la jugadora colchonera, tras unos meses duros.

Dos jugadoras en el Deportivo

El Deportivo de La Coruña reunirá a otras dos representantes regionales. La más joven será Carla Castiñeyras López, defensa cartagenera nacida el 23 de octubre de 2008. El club gallego la ha incorporado procedente del Alhama y le ha firmado un contrato hasta junio de 2027, con opción de ampliación. Carla tendrá ficha del Deportivo Abanca B, pero estará integrada en la dinámica del primer equipo dirigido por Alberto Rodríguez. Una fórmula que permitirá controlar su progresión sin apartarla del día a día de la Liga F.

Castiñeyras comenzó su formación en la EF Torre Pacheco y continuó creciendo en el Real Murcia Féminas. Con solo 15 años ya competía en Tercera Federación antes de incorporarse al Alhama. Durante la pasada campaña disputó 21 encuentros pese a su juventud y confirmó una madurez poco habitual para una central de su edad. También ha sido convocada por las selecciones españolas sub-16 y sub-17 y participó en el último Mundial de la categoría. Su llegada a La Coruña supone un nuevo salto dentro de una carrera que todavía se encuentra en una fase muy temprana.

Carla Castiñeyras, con el Alhama ElPozo. / Alhama ElPozo

Más experiencia en la élite posee Vega Montesinos Berasategui. La murciana, nacida el 29 de agosto de 2005, ha firmado con el Deportivo hasta junio de 2028, también con opción de prolongar el acuerdo. Puede desempeñarse como lateral o en posiciones más adelantadas del costado izquierdo, una polivalencia que ya explotó en el Alhama. Formada en las categorías inferiores del Real Murcia Féminas, llegó al club alhameño en la temporada 2024-2025 y participó en el ascenso a la Liga F con 13 partidos y un gol. En su estreno en la máxima categoría disputó 18 encuentros y anotó tres tantos. Su velocidad y capacidad para recorrer toda la banda le permitirán competir por un puesto desde el inicio.

La murciana Vega Montesinos con el Deportivo de La Coruña. / RC Deportivo de La Coruña

Tenerife y Londres

La cartagenera Violeta Quiles (1999) continúa su carrera en el Costa Adeje Tenerife. Polivalente entre el lateral izquierdo y el extremo, se ha consolidado en la defensa tras destacar en el Alhama —donde fue clave en el ascenso de 2022 con 12 goles y 9 asistencias— y militar en el Real Betis. Tras superar una grave rotura de ligamento cruzado sufrida en febrero de 2025 y casi once meses de baja, afronta una nueva etapa en Tenerife para competir al máximo nivel.

Violeta Quiles, con el CD Tenerife. / CD Tenerife

Por su parte, la centrocampista Daniela Arques (2006) protagoniza uno de los fichajes más sonados del verano al firmar por tres temporadas con el London City Lionesses de la liga inglesa, donde coincidirá con Alexia Putellas. Tras formarse en el SMX Athletic y el Alhama, pasar por el Levante y brillar en el Sporting de Portugal —con más de 2.200 minutos disputados—, la bicampeona de Europa sub-19 con España da el salto a un proyecto de máxima exigencia internacional.