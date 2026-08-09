El Real Murcia, entre algodones en la recta final de la pretemporada

El Real Murcia consiguió cumplir uno de los primeros objetivos del verano al tener prácticamente confeccionada su plantilla antes de afrontar la recta final de la pretemporada. Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico quería contar con la mayor cantidad de efectivos posibles para poder crear sinergias y asentar conceptos antes del arranque del calendario de la Primera Federación el próximo 29 de agosto. Sin embargo, hay un obstáculo con el que seguramente no contaba el conjunto grana durante estas fechas.

Y es que el Real Murcia lleva varias semanas con un ojo puesto en la enfermería y con otro en la construcción de un equipo que poco a poco va dejando buenas sensaciones. Como las mostradas ayer en su amistoso ante el Albacete, un rival de superior categoría, que venía de jugar un día antes ante el Eldense, pero que fue una buena piedra de toque para los de Sergi Guilló. No obstante, el cuarto ensayo de los murcianistas dejó la conclusión de que este Real Murcia continúa entre algodones a escasos veinte días para su encuentro ante el Hércules de la primera jornada.

Todo esto es debido a que tanto el centrocampista Chema Núñez como el lateral Jorge Mier se unieron ayer la lista de tocados después de acabar la semana con molestias físicas. De hecho, Chema Núñez ni siquiera se llegó a vestir de corto y no participó en el amistoso ante el conjunto manchego después de brillar hace apenas unos días en el ensayo del pasado miércoles ante el Cieza que se disputó en Lorca.

Chema Núñez, del Real Murcia, durante un amistoso esta pretemporada. / Prensa Real Murcia

No fue la única noticia negativa de la mañana, puesto que el lateral Jorge Mier se retiró con molestias durante el partido tras una acción defensiva en la que acabó solicitando el cambio. Una situación similar a la de Moyita, que hace una semana, en el amistoso ante el Eldense (1-2), el centrocampista también solicitó el cambio tras una sobrecarga en los isquiotibiales cuando apenas llevaba un cuarto de hora sobre el terreno de juego. Desde entonces, el club grana está cuidado a Moyita durante las sesiones de trabajo para evitar una dolencia mayor y que su tiempo de ausencia sea más largo, algo que le lastró la pasada campaña.

Un instante del primer entrenamiento de Guilló a los mandos del Real Murcia. / Alex Moreno

Álvaro Giménez, sin minutos

Otros dos futbolistas que no participaron en el duelo que acogió la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta fueron los delanteros David Flakus y Juanto Ortuño, dos ausencias ya conocidas debido a sus problemas físicos que han arrastrado durante todo el verano. Ante esta situación, el Real Murcia se movió rápido en el mercado de fichajes para incorporar a un tercer delantero y el pasado martes aterrizó en Nueva Condomina Álvaro Giménez tras desvincularse del Racing de Ferrol.

Álvaro Giménez durante un entrenamiento con el Real Murcia esta semana. / Prensa Real Murcia

Sin embargo, el atacante ilicitano, al acumular apenas un par de entrenamientos a las órdenes de Sergi Guilló, no saltó al terreno de juego en el duelo ante el Albacete. Eso sí, sigue siendo la primera opción para ser la máxima referencia ofensiva del conjunto grana al inicio del curso debido a las dolencias de Flakus y Ortuño.