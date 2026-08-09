Pedro Acosta, quinto en Silverstone tras una carrera de supervivencia

Pedro Acosta ya lo tenía claro el jueves al llegar a Silverstone, el circuito más largo de todo el Campeonato del Mundo. «Espero luchar por un ‘top 5’». Y en esa posición, la quinta, tras un Gran Premio de Gran Bretaña donde realizó un ejercicio de supervivencia, acabó. Debe estar el piloto de Mazarrón deseando que se acabe la temporada porque la inferioridad de su KTM con las Aprilia y las Ducati es manifiesta. Y sobre todo viendo que es el único con una moto que no sea de esas dos marcas, que es capaz de plantar cara y batallar por las primeras plazas. En el tramo final hasta tuvo que pelear con uñas y dientes para aguantar en la última vuelta en el quinto puesto después de haber estado coqueteando con el podio.

El murciano realizó una buena salida y en dos giros, tras superar Ai Ogura y Álex Márquez, se instaló en la quinta plaza. Por delante estaba Marc Márquez, a quien recortó tres décimas en un santiamén para en la séptima vuelta, después de haberle devuelto el adelantamiento Álex Márquez, volver a situarse quinto al superar al que será su compañero el próximo año en Ducati.

Con Raúl Fernández liderando la carrera de MotoGP con mano de hierro y Jorge Martín, el ganador de la sprint, dando buena cuenta de un Marco Bezzecchi magullado, Acosta se situó en la cuarta plaza justo en el ecuador de la prueba. Álex Márquez, que había superado al italiano para situarse tercero, sufrió un extraño en su moto y de repente el de Mazarrón se vio en la cuarta plaza. Pero el menor de los Márquez tenía mejor ritmo que el murciano y dos giros después volvió a dar cuenta de él. Acosta se quedó entonces casi en solitario, con el actual campeón del mundo rodando a casi un segundo. Pero por detrás, de menos a más, como casi siempre, Fabio Di Giannantonio, el italiano del VR46 donde recalará en 2027 el murciano Fermín Aldeguer, ausente en Silverstone, el circuito donde logró su primera victoria cuando estaba en Moto2, venía apretando con fuerza. Y tan bueno fue su sprint final que llegó a pegarse a la rueda de un Acosta que tuvo que arriesgar en las frenadas para asegurarse la quinta plaza después de un fin de semana complicado para el de KTM.

Gran Premio de Gran Bretaña

1. Raúl Fernández (Trackho) 39:45.930

2. Jorge Martín (Aprilia) +2.538

3. Marco Bezzecchi (Aprilia) +3.393

4. Álex Márquez (Gresini) +4.702

5. Pedro Acosta (Red Bull KTM) +6.256

Así va el Mundial

1. Jorge Martín (Aprilia) 240

2. Marco Bezzecchi (Aprilia) 209

3. Ai Ogura (Trackhouse) 203

4. Marc Márquez (Ducati) 200

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7. Pedro Acosta (Red Bull KTM) 163