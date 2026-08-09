Mourinho pide a Florentino más fichajes: "Necesitamos algún jugador que pueda jugar en diferentes posiciones como Bernardo"

El Real Madrid disputó su segundo amistoso en Hungría, un encuentro que ganó al Ferencvaros (1-2) con goles de Mario Martín y Carlos Espí. A la conclusión del mismo, el técnico portugués José Mourinho analizó el partido y envió algún mensaje a Florentino Pérez sobre la confección de la plantilla y los refuerzos que aún restan por llegar al equipo blanco.

Una plantilla corta

Mourinho comenzó agradeciendo al Ferencvaros "este muy buen entrenamiento. Me gustó más el primer que el segundo. No me sorprende. En el primer tiempo tuvimos muy buen control del partido. En el segundo tiempo entran Vini, Bernardo... que tienen apenas un par de días de entrenamiento, hemos cambiado de posición a Endrick... y hemos perdido un poco la organización de juego. Para mí, más importante que hacer todo bien, es hacer también algunas cosas mal. Porque me permiten pensar, hacerlo en conjunto con los jugadores, analizarlas. Y mejorar siempre. Por ejemplo si vas ganando 1-2 en el descuento de la segunda parte no puede hacer un pase vertical, perder el balón y terminar el partido con una falta peligrosa como ha sucedido".

El técnico habló de Vinícius y su renovación: "Lo más importante es su renovación. Eso es una alegría para él, obviamente. Pero también para nosotros. Él y Bernardo tenían poco entrenamiento. Son jugadores que como le sucedía a los otros hace un par de semanas, entran al partido... ¡Y ya están cansados! (Ríe). Entran sintiendo en las piernas el trabajo que hemos hecho. Así que no me esperaba que Vini hoy cogiese el balón y se lo llevase 50 metros e hiciese gol. Es un proceso. Seguramente el próximo miércoles estará mejor que hoy. Y el próximo domingo, en Gelsenkirchen estará todavía mejor".

Un mediocentro y un central

Sobre la planificación del equipo, en el que sigue pidiendo a Florentino Pérez el fichaje de un mediocentro tras caerse el fichaje de Rodri, y un central, dejó algunos apuntes. Para empezar mandó un mensaje a los futbolistas que no se quieren ir pese a haber hablado con ellos para confirmar que no tendrán minutos: "Queremos una plantilla corta... Yo diría que con 20 jugadores. Y tenemos lesionados por un tiempo como Militao, Mendy, Rodrygo... Jugadores que no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta, de 20 jugadores". Así, futbolistas como Camavinga o Raúl Asencio están en el escaparate de salida, pero no se quieren ir. Otros como Endrick, al que felicitó por su partido, buscan una cesión a la Premier tras el fichaje de Espí.

Sobre los refuerzos, especialmente tras la espantada de Rodri, el portugués fue claro: "Necesitamos algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones. Bernardo es un jugador tremendo que tiene que crecer. Alguien que nos da salida de balón si juega más bajo, si juega en la posición del seis o del ocho. Durante el partido he entendido que le estaba faltando un poco de fuerza física y lo he adelantado a la posición del diez. En la posición del diez es otra donde Bernardo está cómodo. Es un futbolista que te puede jugar en tres o cuatro posiciones y eso, para un entrenador, en una plantilla que queremos que sea corta...".

Noticias relacionadas

El Real Madrid sondea ahora el mercado de mediocentros y el de centrales ante la insistencia de Mourinho de traer refuerzos para esas demarcaciones. El italiano Bastoni sigue siendo el favorito si Jorge Mendes consigue colocar a Raúl Asencio en algún equipo, como quiere el entrenador. Y en la posición de mediocentro aparecen muchos nombres, pero ninguno contrastado como lo era Rodri. El italiano Locatelli, el neerlandés Kees Smit, el inglés Adam Wharton... Proyectos de buenos futbolistas que aún no están consolidados y no terminan de convencer al Real Madrid ni a Mourinho. El portugués había dado un nombre nada más llegar, el del danés Morten Hjulmand, que el Atlético ha terminado fichando del Sporting de Portugal por 40 millones. El mercado sigue abierto, Mourinho insiste y Florentino se lo piensa.