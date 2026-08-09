El FC Cartagena trabaja en la cesión de Marcos Moreno

Trabajó muy bien el Fútbol Club Cartagena el presente mercado de traspasos durante sus primeros compases. Con gran parte del equipo ya en la plantilla, la dirección deportiva albinegra atacó las operaciones que consideraba oportunas muy pronto y consiguió confeccionar su equipo casi por completo con mucho margen de tiempo. Dobló todas las posiciones, trajo primeras opciones y sorprendió con su solvencia. No obstante, una pieza se atascó: el último delantero centro.

Llegaron Ibán Ribeiro y Marcelo dos Santos. Dos perfiles completamente diferentes. Uno más móvil y menos ‘killer’ del área. El otro, más referencia y rematador. Pero el jugador destinado a marcar la mayoría de los goles del conjunto portuario y la diferencia en la punta del ataque no llegaba. Pasaron las semanas y la afición albinegra comenzó a impacientarse. El deseo de un delantero centro goleador tanto para la masa social como para la directiva era un secreto a voces. Sólo faltaba el nombre.

Pues ya tiene ese nombre tan esperado el FC Cartagena. La dirección deportiva, con Javier Hernández a la cabeza e Íñigo Vélez mano a mano, ha escogido. Según ha podido conocer esta redacción, el delantero elegido es Marcos Moreno. Un punta joven, de 22 años, que aún no ha dado el salto al fútbol profesional, pero que ya maravilla en Primera RFEF. En la categoría de bronce del fútbol español buscan su cesión desde el Albacete -club al que pertenece- más de seis equipos, pero el Cartagena parece estar un paso por delante del resto.

La relación con el Alba, clave

Hay un factor clave. El director deportivo del Albacete es el santomerano José Francisco Verdú Nicolás, más conocido en el mundo futbolístico como ‘Toché’. El delantero que hizo las delicias del Cartagonova durante las temporadas 09-10 y 10-11 en su mejor etapa, puede influir en la decisión de Moreno. Toché, que marcó 20 y 16 goles y recibió el cariño de la ciudad trimilenaria, sabe de primera mano qué es lo mejor para el joven punta.

Vélez quiere al delantero y Javier Hernández inició las conversaciones hace días. Ahora, pese a los numerosos pretendientes de Moreno, el Cartagena se convierte en el destino más probable. Viene de jugar cedido en el Talavera de la Reina, en Primera Federación, donde disputó 39 partidos y marcó 6 goles, aportando también 2 asistencias en 2.000 minutos de juego. Antes había jugado en las bases del Villarreal, La Roda y la estructura del Albacete.

En el filial albaceteño jugó 34 partidos en la 23-24 marcando 19 goles en su primera campaña, en Tercera RFEF. Al año siguiente, también en la misma categoría, marcó 20 tantos y se ganó la cesión al Talavera. Ahora busca dar un paso más con un equipo que aspira a estar entre los mejores de la categoría.

El delantero, que ha debutado con el primer equipo del Albacete y ha marcado un gol esta pretemporada, llegaría de nuevo en forma de cesión al Cartagonova. Sería el único futbolista a préstamo del equipo esta temporada. Además, es sub-23 y no ocupa la única ficha senior libre que tiene el club. Puede que con Marcos Moreno dé por cerrada su plantilla el Cartagena, ya que Vélez insiste en una plantilla corta y firmar a otro punta contrastado chocaría con sus intereses.

Chiki ficha por el FC Goa

Mientras el Cartagena cierra su plantilla, Christian Borrego ‘Chiki’ ha encontrado destino lejos del Cartagonova. El exdelantero albinegro ha fichado por el FC Goa indio. Tras jugar una única temporada como albinegro en la que marcó seis tantos, Chiki toma un camino diferente y cambia de continente para jugar en la primera categoría India. Como informó este medio en junio, el Cartagena ofreció la renovación al delantero, pero nunca obtuvo respuesta a sabiendas de su interés en el fútbol extranjero.

Christian Borrego ‘Chiki’, durante una acción del juego con el FC Cartagena en Elda. / LOF

Semana con tres partidos amistosos ante rivales de entidad

Inicia del FC Cartagena este lunes una semana con tres partidos amistosos, todos ellos antes rivales de entidad y de diferentes categorías. El primero, que fue el último en anunciarse, será mañana mates en el Nuevo Pepico Amat de Elda ante el CD Eldense, nuevo equipo de Segunda División. El choque dará comienzo a las diez y media de la mañana.

Posteriormente, el miércoles 12 de agosto, los albinegros jugarán en Pinatar Arena frente al Orihuela CF, un equipo que pese a que está en Segunda RFEF, será uno de los candidatos al ascenso en el mismo grupo donde estarán los seis conjuntos de la Región. Y el último de estos próximo siete días será el sábado 15 de agosto, a las siete de la tarde, frente al Hércules de nuevo en Pinatar Arena.

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El gol sigue siendo la asignatura pendiente para el equipo de Íñigo Vélez, que aún esta pretemporada no ha visto puerta en los cuatro que ha disputado, el último de ellos el pasado sábado frente al Yeclano (0-0).