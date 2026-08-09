Álvaro Carpe, segundo en Silverstone en un brillante sprint final

El murciano Álvaro Carpe se hizo con la segunda posición en el circuito de Silverstone tras una brillante sprint final marcado por un incidente que le dejó fuera de la lucha por el triunfo. El piloto de El Esparragal también recuperó la segunda posición de la clasificación del Mundial de Moto3 y se convierte en la más firme alternativa al líder, el también murciano Máximo Quiles, ausente en el Reino Unido por una fractura de clavícula de la que se fue intervenido ayer en Madrid después de la fuerte caída que sufrió el sábado en los entrenamientos.

Sin el máximo candidato al título en la pista, el triunfo en el Gran Premio británico quedaba más abierto que nunca. Carpe, que había sido quinto en entrenamientos, demostró desde el primer momento que quería aprovecha la oportunidad y lograr su primera victoria mundialista. Se quedó muy cerca,a solo 701 milésimas de segundo, porque a dos vueltas del final, en la pugna en una curva con su compañero Brian Uriarte, tuvo que abrirse e irse fuera de la pista para no caerse. Regresó al circuito en la quinta posición -los jueces entendieron que realizó bien la maniobra al incorporarse a la carrera en la última plaza del grupo- para firmar uno de esos sprint finales en los que se ha convertido en especialista. Primero dio cuenta de Adrián Fernández y después subió hasta la segunda plaza ante la caída de Uriarte. Finalmente cruzó la línea de meta segundo, con Valentín Perrone echándole el aliente, por detrás de David Almansa, el único piloto de la categoría que fue capaz de liderar la carrera durante más de una vuelta.

Desde el primer instante mostró su intenciones Carpe, un piloto con diez podios ya en Moto3 pero sin ninguna victoria. Quería romper esa racha y se quedó muy cerca de lograrlo. Quizás de no haber perdido velocidad en las rectas a partir del ecuador de la carrera, como desveló que le había ocurrido, lo habría conseguido. Y por ello, el segundo puesto lo dio por bueno.

Fue en la cuarta vuelta cuando puso el murciano todas las cartas sobre la mesa. Superó a Almansa para situarse líder, pero después optó porque quedarse a rueda del piloto de Ciudad Real. El ritmo no era alto, lo que provocó que se formara un grupo muy amplio. Y en esa lucha se vio en un par de ocasiones perjudicado el del Team Ajo, quien a tres vueltas de final se vio relegado a la quinta plaza. En la siguiente sufrió esa salida de pista evitando la caída que terminó por condicionar el resultado. Pero como ya es habitual, Carpe se creció cuando olió la bandera a cuadros. Y en esta ocasión volvió a suceder igual. Pese a tener un aviso de sanción por exceder los límites de la pista, en la última vuelta pasó de estar fuera del podio a meter los dos pies en el mismo para sumar un segundo puesto que le hace ser también segundo en la clasificación del Mundial, ahora a 85 puntos del lesionado Quiles. La victoria que tanto tiempo lleva buscando no llegó, pero Carpe salió reforzado de Silverstone.

Gran Premio de Gran Bretaña

1. David Almansa (Liqui Moly) 32:45.262

2. Álvaro Carpe (Red Bull KTM) +0.701

3. Valentín Perrone (Tech3) +0.991

4. AdriÁn Fernández (Leopard) +1.111

5. Joel Esteban (LEVEL UP - MTA) +3.743

Así va el Mundial

1. Máximo Quiles (CFMOTO Aspar) 231

2. Álvaro Carpe (Red Bull KTM) 146

3. David Almansa (Liqui Moly) 134

4. Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) 127

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5. Marco Morelli (CFMOTO Aspar) 115