El Real Murcia deja buenas sensaciones en su amistoso ante el Albacete (1-1)

El Real Murcia continúa avanzando con buenas sensaciones en su pretemporada. El conjunto dirigido por Sergi Guilló empató este sábado (1-1) frente al Albacete Balompié en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, en el cuarto amistoso de preparación de los granas y el último ensayo del cuadro manchego antes de comenzar la competición liguera.

El encuentro, disputado bajo unas altas temperaturas, dejó especialmente satisfecho al Real Murcia por su rendimiento durante la primera mitad. El conjunto grana se mostró sólido sin balón y con mayor capacidad para generar peligro que su rival, un equipo que competirá esta temporada en Segunda División.

El premio a ese buen inicio llegó pronto. El lateral Víctor Olmedo adelantó al Murcia en el minuto 13 después de una buena incorporación al área. El futbolista grana encontró espacio desde el costado derecho y superó a Mariño con un disparo con la pierna izquierda para establecer el 0-1.

El Murcia pudo ampliar su ventaja antes del descanso. Meca y Cristo dispusieron también de opciones, mientras que una de las oportunidades más claras fue para Jorquera. En el minuto 27, el jugador grana se plantó ante Mariño, pero el guardameta del Albacete consiguió evitar el segundo tanto en el mano a mano.

El once inicial del Real Murcia para su amistoso ante el Albacete. / Real Murcia

Jorge Mier se marcha lesionado

En el otro área, el equipo de Guilló apenas sufrió durante unos primeros 45 minutos en los que mostró solidez defensiva y capacidad para controlar el encuentro. La nota negativa para los murcianistas llegó con Jorge Mier, que tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias y fue sustituido por Héctor Pérez.

Tras el descanso, el encuentro perdió algo de continuidad como consecuencia de las numerosas sustituciones y del calor. El Real Murcia siguió llevando inicialmente el peso del partido y Guilló fue introduciendo cambios hasta renovar por completo el equipo que había comenzado el encuentro.

El Albacete logró dar un paso adelante con el paso de los minutos y comenzó a generar mayor peligro, especialmente a través de centros desde la banda de Carlos Neva. Finalmente, el conjunto manchego encontró el empate en el minuto 72, al aprovechar un balón suelto en una segunda jugada dentro de una zona poblada de futbolistas para establecer el 1-1.

El cuadro local tuvo sus mejores opciones para completar la remontada en el tramo final. Tomás Inglés estuvo cerca del segundo en el minuto 81 con un remate que terminó fuera y, apenas dos minutos después, Obeng también rozó el gol tras una acción de Carlos Neva, pero su disparo se marchó por muy poco junto a la portería murcianista.

El marcador ya no volvió a moverse y el Real Murcia cerró con un empate una exigente prueba ante un rival de categoría superior, dejando especialmente buenas sensaciones por su actuación durante la primera mitad.

Los de Sergi Guilló afrontarán su próximo compromiso de pretemporada el miércoles 12 de agosto, a las 21.00 horas, en Lorca, donde disputarán la final del XII Trofeo Manny Pelegrín.