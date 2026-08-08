Nakic y Steinbergs, del UCAM Murcia, citados para las ventanas FIBA

Apenas restan quince días para que el UCAM Murcia CB vuelva a echar a rodar. Será el próximo lunes 24 de agosto cuando los integrantes de la plantilla se someterán a los tradicionales reconocimientos médicos y pruebas de esfuerzo, pero deberá esperar al menos una semana para que Sito Alonso pueda contar con el róster al completo.

Y es que, a pesar de que el club universitario no tiene que afrontar ninguna cita oficial previa al inicio de la Liga Endesa, como ha venido ocurriendo estos últimos años con sus dos participaciones en la Supercopa ACB o la fase previa de la Basketball Champions League, serán los partidos de clasificación para el Mundial de Catar los que provoquen que su plantilla se complete a cuentagotas en el Palacio de los Deportes.

Y es que hasta seis jugadores podrían incorporarse más tarde a la pretemporada universitaria, a partir del lunes 31 de agosto, debido a esta Ventana FIBA para la gran cita de 2027. Lo que ya conoce Sito Alonso es que el croata Toni Nakic y el letón Marcis Steinbergs, uno de las caras nuevas del equipo para la 2026-2027, serán dos jugadores de esa lista que puede ir alargándose con el paso de los días. Los dos ala-pívots han sido citado por sus respectivas selecciones y lo más llamativo es que ambos se enfrentarán en el duelo del 27 de agosto entre Croacia y Letonia.

Toni Nakic, del UCAM Murcia, defendido por el azulgrana Shengelia durante el encuentro en el Palacio. / acb Photo / José Manuel Casares

Los bases Juani Marcos (Argentina) y Souley Boum (Guinea), los otros dos fichajes de este verano, también tienen muchas papeletas de ser citados para los compromisos internacionales al tener un papel relevante en sus respectivas selecciones. No obstante, el argentino ya se encuentra trabajando en Murcia desde hace unos días junto a Will Falk, quien no ha entrado en la lista de Suecia tras terminar el curso con molestias y estar trabajando durante todo el verano en su recuperación.

Will Falk y Juani Marcos, ayer en el Palacio de los Deportes. / | UCAM MURCIA CB

Los otros dos jugadores que también podrían ser citados son el alero Sander Raieste, un fijo con la selección de Estonia, y el pívot Emanuel Cate, que a pesar de que la selección de Rumanía no está peleando por acudir a la cita de Catar, sí que se encuentra inmersa en los preclasificatorios del EuroBasket 2029.

Así pues, el día 24 de agosto podría arrancar la pretemporada el UCAM Murcia con Michael Forrest, Dylan Ennis, Jonah Radebaugh, Howard Sant-Roos, López de la Torre, Kaiser Gates, Moussa Diagne y el francés Jean-Marc Pansa, el cuarto fichaje de los universitarios para el nuevo curso.

Kelan Martin, rumbo a Australia

Mientras tanto, el conflicto con David DeJulius sigue abierto en los tribunales tras firmar por el Besiktas después de renovar con el UCAM Murcia hasta 2028. Por otro lado, ayer se conoció que el ala-pívot Kelan Martin emprenderá una nueva aventura en Australia al firmar por los Illawarra Hawks después de que Devontae Cacok, otro jugador que acabó contrato el pasado curso, se uniera hace unas semanas al Hapoel Jerusalem, donde disputará la EuroCup.