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Motociclismo

El murciano Máximo Quiles sufre una fractura de clavícula tras una grave caída en Silverstone

El líder del mundial de Moto3 no podrá competir este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña tras la lesión sufrida en los entrenamientos clasificatorios

El líder Máximo Quiles durante una de las pruebas de la temporada.

El líder Máximo Quiles durante una de las pruebas de la temporada. / ALEJANDRO CERESUELA

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La Opinión

EFE

El líder del mundial, el murciano Máximo Quiles (KTM) será baja para el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3, que se disputa en el circuito de Silverstone, al sufrir la fractura de la clavícula derecha durante la segunda clasificación.

Quiles se fue por los suelos en la última curva del trazado, la decimoctava, y la moto lo lanzó por los aires, propinándose un fuerte golpe en el que enseguida se agarró el brazo derecho con el izquierdo, síntoma inequívoco de una probable fractura.

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El líder del mundial, que acumula 104 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el también español Brian Uriarte, no estará en la carrera de Silverstone, pero dispondrá de dos semanas para intentar recuperarse antes de llegar a Motorland Aragón.

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