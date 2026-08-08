Miguel Ángel López: "Tengo la misma ilusión que al principio, aunque el final de mi carrera está mucho más cerca"

Miguel Ángel López Nicolás (Murcia, 11 de junio de 1988) sabe que está en el recta final de su exitosa carrera deportiva. En Birmingham será el capitán del equipo nacional y volverá a luchar por una medalla europea tras ser campeón en Munich 2022.

Llega a Birmingham como el atleta más veterano del equipo español. ¿Preferiría que no se hablara tanto de tu edad?

Ya me estoy empezando a acostumbrar a que me digan veterano y que soy el mayor, pero es ley de vida. He tenido una carrera larga que me ha permitido ser uno de los más jóvenes cuando empecé a competir con el equipo nacional absoluto con 19 años, y ahora, con 38, voy a este campeonato como capitán y el atleta con más internacionalidades. Coincide con que soy el mayor, que para mí supone que he tenido una gran suerte porque llevo muchos años, las lesiones me han respetado y me he ganado mi puesto para los campeonatos. Tengo la misma ilusión hoy en día que al principio, aunque el final de mi carrera está más cerca, mucho más cerca, pero voy a disfrutar lo que me quede.

A los 38 años, ¿qué le permite seguir compitiendo al máximo nivel internacional?

No es cosa de hacer algo y ya está. Es un poquito de suerte con las lesiones, suerte entre comillas porque venimos haciendo trabajo de prevención durante mucho años con el médico y el fisioterapeuta. Y luego también entreno de la mejor manera posible, manteniendo esa ilusión de la que te hablaba antes. Por eso es más de cabeza que físico porque conforme avanzan los años, no tienes la misma capacidad que con 30. No puedes hacer cosas que hacías cuando era más joven porque la recuperación no es la misma, pero la cabeza te permite seguir adelante.

¿Qué ha perdido con el paso de los años y qué ha ganado?

Lógicamente se gana experiencia por todas las situaciones que ya he vivido; ahora pocas cosas te pillan de sorpresa. He estado en muchos frentes, de todos los tipos, pero ahora me conozco mucho más, que es lo bueno. Lo malo es que vas perdiendo esa energía que tienes con 20 o 25 años, esa explosividad y esa parte de recuperación que tienes que mimar mucho más. Se puede rendir bien, pero el cuerpo no se recupera igual de rápido, y por ello hay que intentar mimarlo para no hacerte daño ni sufrir ninguna lesión. Con mi edad, la continuidad muy importante, no tener parones y seguir entrenando porque cuesta más arrancar.

En el Mundial por equipos de Brasil no pudo estar. ¿Están olvidados esos problemas?

Sí. Al final fue algo, por suerte, bastante puntual, aunque tuve la mala suerte de que surgió el problema en el isquio antes de Brasil y no me dio tiempo a recuperarme en condiciones. Esas son las cosas de las que te hablaba antes. Nunca había renunciado a una competición internacional, pero estaba preparando la distancia de media maratón, donde los ritmos son más fuerte, y tuve ese percance de última hora. Retomé pronto los entrenamientos y toco madera para que no pase nada de aquí al día de la prueba.

¿Nota que sus rivales lo siguen viendo como un candidato a las medallas?

Puede ser que alguno sí. A lo mejor, los que saben un poco de esto, me tengan más en cuenta. La gente que solo se quede el dato de si has ganado medallas o mundiales últimamente, a lo mejor no cuentan contigo. En la distancia maratón voy a ser un debutante, porque no he hecho ninguna hasta el momento, pero sí llevo muchos 50 y 35. Sí que es verdad que no llego con ninguna marca y que el resto sí estuvieron en Brasil en la maratón y tienen esa experiencia, pero voy a estar ahí peleando, como siempre.

¿Se ha marcado un objetivo?

Objetivo es difícil de decir. Voy a competir al máximo, a hacer la mejor marca posible y ofrecer el mejor rendimiento posible. Si eso me lleva a ser finalista, genial, y si es medalla, mejor. En mi mente no me conformo con algo, sobre todo sabiendo lo que he entrenado y cómo estoy de forma. Yo aspiro a lo máximo, pero al final la carrera te pone en tu sitio y tendré que luchar por lo que venga.

¿Qué tipo de carrera le beneficiaría?

Buena pregunta. Te voy a decir que no lo sé. Creo que quizás una carrera con un ritmo medio-alto, un tren rápido desde el principio, me vendría bien. En una distancia que ya es importante de 42 kilómetros, tienes que dosificar bien. No vamos a tener una climatología tan mala como en Tokio, por ejemplo, y gestiono bien esas carreras en solitario en las que marcas tu propio ritmo; me suele gustar más imponer el ritmo y no ir en grupo desgastándome. Será una prueba donde también salga alguien de inicio a intentar romperla.

¿Dónde cree que se empezarán a jugar las medallas?

Quizás a partir del kilómetro 30. Creo, como sucede en la maratón de correr, que a partir del 34 o 35 está el muro ese que se suele comentar que existe. Aún quedarán siete y pico a meta y se puede hacer muy largo. Quien esté mejor de piernas en eses momento es quizás quien pueda tirar hacia adelante, pero también va a depender mucho del ritmo inicial.

Fue campeón de Europa de 20 kilómetros en 2014 y de 35 en 2022. ¿Qué significaría una medalla en maratón?

Sería ganar otra medallas más en un Europeo, que es algo muy importante. Seguir ganando medallas en otra distancia sería para mí algo muy importante, una recompensa al trabajo que venimos haciendo estos últimos años. Desde Munich no me han salido las cosas estos años. Tanto en Budapest como en Tokio en el 35 no estuve bien, me pudo la climatología. En este último ciclo no he podido conseguir ninguna medalla, por lo que que ganar ahora una, que es muy difícil, sería también conseguir algo que no muchos españoles han logrado. Sería histórico. Y a nivel personal, con 38 años, sería algo de valorar, también por mí, por lo difícil que es 20 años después volver a conseguir una medalla. Esa longevidad, mantener el nivel, no es nada fácil, y por ello lo valoraría mucho más que esa primera medalla.

¿Y qué va a pasar de cara al año próximo, porque en Los Ángeles 2028 no habrá maratón, solo media maratón?

Este año empecé preparándome para la media maratón porque ya tenía la plaza de maratón por el último Europeo. La preparé para tener esa experiencia y esa prueba previa, pero con la lesión se truncó todo. El año que viene no sé qué va a pasar, pero ojalá que logre plaza para el Mundial y pueda prepararlo bien, pero si pretendo ir a los Juegos de 2028, tengo que mantener la media maratón en mi punto de mira. El año que viene trataré otra vez de buscar la marca mínima a ver qué pasa, porque si no sería jugármelo todo a los resultados y las marcas. En cualquier caso, iremos viendo año a año.

Después de tantos cambios reglamentarios, ¿ha tenido la sensación de verse obligado a reinventarse constantemente?

Reinventarse cuando eres joven en esas distancias es más fácil que en mi caso. Tirar para atrás cuando estás en distancias largas y, sobre todo, porque el nivel de la gente joven que ya está aquí y la que viene es muy alto, lo complica todo más. Por ello, encontrar una plaza en distancias más cortas es mucho más difícil.

¿Y la retirada, planea ya en su cabeza?

Con la edad que tengo, sí que me lo planteo. Empiezas ya a ver dónde puede estar el final y más con los cambios de las distancias. Al no haber maratón en Los Ángeles, más todavía. De momento me he planteado este ciclo olímpico, que es lo que considero más sano por los años que llevo. No me planteaba nunca llegar hasta los 40 años, siempre tenía una edad modélica para dejarlo en los 35 o 36 años, pero ahora me hace ilusión llegar a los 40 en el deporte de alto nivel, que si lo haces bien durante tu carrera, se puede hacer, pero lleva un coste a nivel físico y familiar muy alto. Llegar a los 40 años ya estaría bien para empezar otra vida y dedicarme más a la familia. Estos períodos de entrenamiento en altura tan largos y con concentraciones se hacen duros. Es difícil pasar ese tiempo fuera de casa cuando llevas tantos años en la élite. Ojalá que pueda poner el broche en los próximos Juegos, pero también tengo un objetivo que me ilusiona mucho y es el Mundial del año que viene en Pekín. Para mí, terminar el ciclo de presencias en mundiales en Pekín, rememorando la medalla de oro de 2015, que hace doce años de eso, me motiva y me hace ilusión por el hecho de volver a entrar en ese estadio. Ojalá que sea así.

¿Con qué se conformaría en Birmingham?

Me conformaría con darlo todo. Puedes tener unas expectativas, pero yo siempre aspiro a todo. Si lo he dado todo y acabo octavo, genial. Me conformo con quedarme satisfecho y eso depende de muchas cosas. La competencia va a ser dura en la maratón porque los favoritos ilustres se han tirado más por esta distancia y hay nombres muy importantes que lo pondrán muy difícil. Pero también hay que tener en cuenta a nuestro equipo porque tenemos marchadores importantes.

¿Y cómo ve a Manu Bermúdez?

Lo veo bien. Ya tiene experiencia, fue cuarto en el Europeo de Munich y estuvo en el Mundial del año pasado, donde lo hizo muy bien. Ya sabe lo que es quedarse cerca de la medalla. La competencia va a ser muy dura para él también.