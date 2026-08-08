Manuel Bermúdez: "Si no arriesgo en Birmingham, no voy a arriesgar en ninguna otra prueba"

Manuel Bermúdez Jiménez (Cieza, 12 de diciembre de 1997) llega al Europeo tras ser duodécimo este año en la Copa del Mundo y subcampeón de España. Su reto es estar entre los ocho primeros y luchar por las medallas el sábado 15 en Birmingham.

¿Cómo ha sido la temporada hasta el momento para Manuel Bermúdez?

Llevo cuatro semanas concentrado en Font Romeu y antes estuve unos días en Sierra Nevada. En diciembre pasado sufrí una lesión en el tendón rotuliano que me lastró durante dos meses y me condicionó para el Campeonato de España en Cieza de maratón pese a que al final acabé segundo. De no haber tenido este problema, el resto de la temporada ha ido según lo planeado y cruzo los dedos para que siga así hasta la prueba.

Sin embargo, la lesión no le impidió ser segundo en el Nacional.

Pero en condiciones normales debería haber estado peleando mucho más. De no haber tenido este problema, debería haber estado peleando por el oro hasta el último momento. En el momento que José Manuel Pérez me pilló a falta de seis o siete kilómetros para el final, no tenía más fuerza ni más cambio. Debería haber seguido a José Manuel, pero no pudo ser. En cambio, a la Copa del Mundo de Brasil sí que llegué bien tras dejar atrás la lesión de rodilla. Pude prepararlo bien y acabé duodécimo y primer español.

¿Qué resultado le permitiría regresar satisfecho de Birmingham?

En 2022 fui cuarto en el Europeo en la distancia larga, pero faltaban muchas figuras importantes. Fue un año atípico, porque se celebraron tanto el Mundial como el Europeo y hubo poco tiempo entre ambos. Había muchos europeos que fueron al Mundial y llegaron al campeonato más cansados. Algunos ni participaron. No quiero restarle ningún mérito a mi cuarto puesto, pero esa circunstancia jugó a mi favor. Este año es más normal, un verano donde solo tenemos el Europeo, y vuelvo a competir en la distancia larga. Viendo las listas de los diferentes países, será un campeonato de los de mayor nivel que he visto. Italia tiene un equipazo, pero Alemania también, y entre los españoles tenemos integrantes para lograr algo bueno. Después de repasar la lista, entrar en puesto de finalista (ocho primeros) y por qué no, pelear por las medallas, estaría bien.

¿Qué cambia para un marchador pasar de los 35 kilómetros a los 42,195 de la maratón?

Cuando hicieron la nueva modalidad de los 35, muchos se hacían esa pregunta, qué cambiaba de los 20 a los 35. Al principio pensábamos que sí se podían dar algunas diferencias, pero en la práctica no fue así porque los ritmos eran un poquito más lentos, pero no mucho, y prácticamente se mantuvieron en 4:00 y 4:02 el kilómetro. Ahora, en la maratón, sí que veo un poco más la diferencia de distancia. Los ritmos no son tan rápidos, lo asemejo más al 50, aunque es verdad que del 35 a la maratón hay siete kilómetros más y eso se nota bastante. La gente piensa que cuando llegas a los 35 solo te quedan siete más, pero ese se puede hacer muy largo.

En Brasilia comprobó que se encontraba muy bien a partir del kilómetro 36. ¿Puede convertirse ese tramo final en su principal fortaleza?

A mí muchas veces me lo dice mi entrenador (José Antonio Carrillo), que soy un marchador diesel y cuantos más kilómetros hago, mejor rindo. El 50 me venía muy bien porque los ritmos del principio era muy suaves y hasta que no llegabas al kilómetro 38, no empezaba la prueba. La diferencia es que en la maratón los ritmos son altos desde el principio y las medallas pueden estar rondando las 3h.02 y 3h.03, que no es una marca que yo me considere que tenga en estos momentos, pero estoy mucho mejor de forma y más entrenado. Por eso espero estar en torno a las 3h.07, por debajo de 4:30 el kilómetro, que es un ritmo exigente. La gente va a empezar fuerte, que es algo que me viene un poco peor, porque soy un atleta que si empiezo a un ritmo más conservador, luego doy más de sí, pero en este caso no voy a estar luchando con los primeros. Como le he dicho a mi familia y entrenador, es el último campeonato de la temporada y si no arriesgo aquí, no voy a arriesgar en ninguna otra prueba. Voy a salir a darlo todo, con cabeza, por supuesto, para estar con el grupo delantero siempre que no salga un ritmo extremadamente alto de inicio, pero la idea es estar ahí metido y aguantar lo que venga por delante

¿En qué momento comienza realmente la carrera en una maratón de marcha?

Yo pienso que en el kilómetro 33, 34 o 35, a falta de diez. Ahí es donde se ve a la gente que ha sobrepasado su ritmo y la que parece que va a llegar bien. La maratón se asemeja más a los 50 kilómetros, donde en un kilómetro puedes pasar de ir muy bien a ir andando. Por las dos maratones que he hecho ya, a partir del 35 es donde tienes que estar metido en la pelea si quieres estar delante. Estamos hablando de la última media hora de carrera, que es la más dura.

¿Y qué es lo difícil de gestionar en ese momento?

En la parte final te diría que lo mas difícil es llevar bien la cabeza. Entre los kilómetros 20 y 25 es cuando debes tener mucha cabeza, porque es realmente donde notas tu cuerpo. Si has llevado un ritmo bueno y te ves bien, puedes ir a más, pero tienes que mantener la calma en esos momentos.

¿Le dejó mejor sabor de boca el decimotercer puesto del Mundial de Tokio del año pasado que el cuarto del Europeo?

El año pasado esperaba ese resultado porque llegaba en buenas condiciones, pero luego tienes que competir y las exigencias de Tokio a nivel climatológico fueron muy duras, nada comparables a lo que nos vamos a encontrar en Birmingham, donde ya estamos viendo que nos vamos a librar bastante del calor asfixiante. Por ello espero muy buenas marcas, porque va a hacer un día para competir en buenas condiciones. Ese decimotercer puesto del Mundial me lo esperaba porque llegaba muy bien, pero luego había que certificarlo en carrera.

¿A sus 28 años, piensa que está en un momento de madurez óptimo para conseguir grandes cosas?

Eso llevamos pensándolo mucho tiempo tanto Carrillo como el círculo que me rodea. Siempre hemos pensado que tendría que haber madurado mucho antes, pero estos dos últimos años, tanto 2025 como todo lo que llevo de 2026, creo que han sido los mejores y de los mejores momentos en los que me he encontrado haciendo marcha. Comparándome con 2022, creo que llego incluso un poco mejor de forma que ese año, pero ya te digo que desde entonces hasta ahora ha cambiado mucho el nivel mundial de la marcha y el europeo ha mejorado muchísimo. Me encuentro muy bien, pero el resto de atletas que van a competir también han mejorado mucho.

Va a compartir equipo con Miguel Ángel López. ¿Tener a alguien así, que encima es de la tierra, le aporta confianza?

Hombre, tener a Miguel Ángel en el equipo, nada más que mencionarlo, dice mucho que sí. Tenemos en la marcha al capitán del equipo español, campeón del mundo y doble campeón de Europa. Lo ha conseguido todo entonces y tenerlo con nosotros, aparte de darnos experiencia y consejos, también te aporta la confianza de verlo, de decir que estamos marchando con uno de los mejores del mundo. Tenemos una muy buena base en el equipo y veo a Miguel Ángel metido en la pelea. Sí que es verdad que este año no ha competido todavía en la distancia larga, pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer bien. De hecho, creo que va a estar también metido ahí en la pelea.

En Los Ángeles 2028 no estará la distancia maratón, solo media maratón. ¿Va a condicionarte mucho para los dos próximos años?

Condiciona muchísimo. Llevo los últimos años centrado en la distancia larga porque es donde mejor me siento y más habilidad tengo. Pero ahora vamos a tener que cambiar muchas cosas, reformar entrenamientos, metodologías, y tendremos que preparar esa media maratón para tener opciones de estar en los Juegos. No es que tenga que volver a la distancia más corta, es que nos empujan a ello y no tiene sentido seguir en la larga si tu aspiración es estar en los Juegos. Sin embargo, en 2032 en Australia, pensamos que sí lucharán los organizadores por tener la maratón. Estamos todo el rato en manos de los de arriba y somos como sus marionetas. Nos van cambiando las cosas cuando quieren y a nosotros no nos queda más remedio que implantarlas en nuestra metodología de entrenamientos.

Por último, complete la siguiente frase: “El Europeo de Birmingham será un éxito si…”.

Consigo ser finalista.