El FC Cartagena, ante la semana clave de la preparación

El FC Cartagena afronta desde este fin de semana uno de los momentos más importantes de su pretemporada. En apenas siete días, el equipo albinegro disputará cuatro amistosos que servirán para aumentar el ritmo competitivo, repartir esfuerzos entre prácticamente toda la plantilla y comprobar hasta qué punto empiezan a funcionar las ideas trabajadas durante las últimas semanas. Será una fase especialmente exigente por la acumulación de partidos, pero también muy útil para Íñigo Vélez a la hora de sacar conclusiones.

La primera prueba llegará hoy, a las 19:00 horas, frente al Yeclano Deportivo en La Constitución. El Cartagena se encontrará con un rival de Segunda Federación y con un escenario que acostumbra a exigir mucho a los equipos visitantes. Las dimensiones, el ambiente y la intensidad que suele imprimir el conjunto de Yecla convierten el encuentro en un buen examen para medir la respuesta del cuadro albinegro en un partido de contactos, segundas jugadas y poco margen para la comodidad.

Más allá del resultado, será una oportunidad para comprobar si el equipo da un paso adelante en aspectos como la presión, la circulación de balón y la capacidad para generar ocasiones en escenarios menos abiertos. El Cartagena necesita seguir creciendo en ataque y, especialmente, transformar en peligro real los momentos en los que consiga instalarse cerca del área rival.

Amistoso el FC Cartagena y el Johor esta pretemporada. / Iván Urquízar

La carga aumentará todavía más a comienzos de la próxima semana. El martes 11, a las 10:30, el Cartagena se medirá al Eldense en el Nuevo Pepico Amat y, apenas un día después, volverá a ponerse las botas para enfrentarse al Orihuela en Pinatar Arena, a partir de las 10:00.

Ahí aparecerá una de las claves de toda la preparación. Jugar dos partidos en poco más de 24 horas obliga prácticamente a utilizar dos equipos distintos. Las rotaciones serán inevitables y el cuerpo técnico tendrá que gestionar muy bien los minutos para evitar sobrecargas en una fase en la que la preparación física continúa teniendo mucho peso.

También será una ocasión importante para los jugadores que hasta ahora hayan contado con menos protagonismo. Con dos compromisos consecutivos, todos tendrán opciones de sumar minutos y de convencer a Íñigo Vélez. Los futbolistas jóvenes que estén trabajando con el primer equipo también pueden encontrar en estas citas un escenario perfecto para demostrar que están preparados para competir por un sitio.

El Eldense, un buen examen

El Eldense supondrá un examen de cierta entidad. El conjunto azulgrana llega de competir en categorías de nivel y está acostumbrado a partidos de ritmo elevado. El Cartagena tendrá enfrente a un adversario que puede exigirle tanto con balón como sin él y que obligará a mantener una concentración alta durante buena parte del encuentro.

El Orihuela, por su parte, ofrecerá otro tipo de prueba. El equipo alicantino compite en Segunda Federación y puede plantear un encuentro más cerrado, con menos espacios y más dificultad para encontrar caminos hacia el área. Precisamente ese tipo de partidos puede venir bien al Efesé para trabajar uno de los aspectos que deberá mejorar antes de que llegue la competición oficial: la capacidad para abrir defensas y encontrar el gol cuando el rival concede poco.

Pablo De Blasis, del FC Cartagena, esta pretemporada. / Iván Urquízar

La intensa semana terminará el sábado 15 de agosto, de nuevo en Pinatar Arena, con un amistoso frente al Hércules a las 19:00. Será probablemente el test más cercano a lo que espera al Cartagena durante la temporada. El conjunto alicantino compartirá categoría con los albinegros en Primera Federación y parte con argumentos suficientes para ser uno de los adversarios más competitivos del grupo.

Ese último encuentro puede ofrecer una fotografía más fiable del punto en el que se encuentra el equipo. Frente a un rival de su misma categoría, el Cartagena tendrá la oportunidad de medir su capacidad para competir de igual a igual, defender situaciones de mayor exigencia y generar ocasiones ante un adversario con recursos.

Serán, en definitiva, cuatro partidos muy diferentes concentrados en apenas una semana. Yeclano, Eldense, Orihuela y Hércules pondrán a prueba diferentes registros del equipo y permitirán a Íñigo Vélez seguir ajustando piezas. A estas alturas de agosto todavía queda margen para corregir, pero la pretemporada empieza a entrar en su tramo decisivo. Ya no se trata únicamente de acumular minutos en las piernas: toca empezar a reconocerse como equipo, mejorar con balón, ganar solidez y, sobre todo, encontrar con mayor frecuencia el camino hacia el gol.