La falta de pegada del FC Cartagena se mantiene ante el Yeclano (0-0)

No termina de afinar la puntería el FC Cartagena durante su preparación veraniega y lo que parecía ser algo anecdótico se está convirtiendo en un problema evidente para los albinegros. Los de Íñigo Vélez, en su cuarto amistoso, empataron este sábado ante el Yeclano Deportivo (0-0), un rival de inferior categoría al competir esta temporada en la Segunda Federación.

No entró bien al partido un FC Cartagena que si bien tuvo dos ocasiones en los primeros minutos, una de ellas la de Adri Corral, fue el Yeclano el que parecía llegar con más peligro y dominar mejor el tiempo del partido. Marcelo pudo hacer el primero antes del descanso, pero finalmente se llegó con el mismo resultado al término de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Un momento del partido disputado entre el FC Cartagena y el Yeclano. / FC Cartagena

Ambos técnicos optaron por mover el banquillo en la segunda mitad, pero poco cambió. Los acercamientos en ambas áreas continuaban produciéndose, aunque sin un peligro real. Eso sí, el FC Cartagena tuvo las últimas opciones de romper la igualdad con una acción a balón parado de Nacho Martínez.

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Con este bagaje, el FC Cartagena tan solo ha anotado un gol en sus cuatro amistosos, el conseguido por Benito Ramírez en el empate (1-1) ante el Brighton sub-21. Se medirá en los próximos días al Eldense, Hércules y Deportiva Minera antes del inicio del curso.