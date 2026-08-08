Antonio Martínez: «Nuestra idea es tener 21 jugadores»

La Deportiva Minera ha necesitado apenas un mes para recuperar buena parte del tiempo perdido durante uno de los veranos más inciertos de los últimos años en el Llano del Beal. Después de caer ante el Coria en la promoción de ascenso a Primera Federación, el proyecto quedó durante semanas pendiente de encontrar el respaldo económico necesario para garantizar su continuidad. No fue hasta comienzos de julio cuando el club confirmó oficialmente que José Blaya seguiría al frente y que la entidad competiría por tercera temporada consecutiva en Segunda Federación.

A partir de ahí comenzó una carrera contrarreloj que Antonio Martínez, director deportivo y máximo responsable de esta parcela, de la Minera, reconoce como una de las etapas más intensas desde que colgó las botas. «En cantidad de trabajo en tan poco tiempo, sí. Este club lleva mucho trabajo por de dónde venimos y por todo lo que tenemos que crear. Hemos llevado un mes de locos», explica. Y no únicamente por la construcción de una plantilla prácticamente nueva: «También montando el cuerpo técnico y toda la infraestructura que hace falta para que arranque el equipo: ropa, agua, licencias, fichas y reconocimientos médicos. Son muchas cosas las que hay que preparar para que cuando llegue el equipo al campo esté todo».

El punto de partida deportivo llegó con la continuidad del propio Antonio y la incorporación de Juan Carlos Belencoso a la secretaría técnica y de Alejandro Sandroni al banquillo. Fue el pistoletazo de salida a un mercado acelerado. Ángel Cano se convirtió en el primer fichaje y tras él fueron llegando Carlos Ramírez, Diego Ceballos, Aimar Olarra, Adri Crespo, Morros, Pipo, Maikel, Samu Casado o Boris Kouassi, entre otros.

Antonio Martínez destaca especialmente lo ocurrido con Cano, recién ascendido con el Extremadura. «Era un central que a mí me encanta. Lo considero uno de los mejores centrales de la categoría. Llamarlo y sacarlo de Extremadura para venir con nosotros es síntoma de que la gente nos valora más de lo que incluso a veces pensamos». Una operación que, según asegura, no fue una excepción: «Hemos firmado muchas primeras opciones, muchas, casi todas. Ha sido un mercado rápido. Unos han tardado un poquito más y otros un poquito menos, pero casi todas las primeras opciones las hemos podido conseguir».

En una plantilla que partía prácticamente desde cero, había una excepción. Kamal fue la pieza que Martínez consideró imprescindible conservar del curso anterior. «Lo tenía claro, quería que siguiera con nosotros. Primero por el nivel deportivo que tiene y segundo por su nivel personal, porque sé que dentro del vestuario me iba a gobernar y transmitir lo que es la Deportiva Minera. Él la ha vivido». Su renovación fue confirmada apenas unos días después de despejarse el futuro institucional del club.

La filosofía seguida junto a Sandroni y Belencoso ha sido sencilla: elevar el nivel individual y después buscar el equilibrio entre perfiles. «Siempre quiero hacer el mejor equipo posible, estemos en la Minera o estemos donde estemos. Queríamos jugadores buenos, contrastados en la categoría e incluso hemos tenido suerte de poder traer algunos que vienen de Primera Federación». A esa calidad añade una condición: «Que sean buenas personas, porque si no, luego el equipo no funciona. Si no hay un buen grupo, no hay nada».

Ese retraso inicial obligó también a comenzar más tarde la preparación. El máximo responsable deprotivo del club, sin embargo, elimina cualquier coartada antes de que empiece la competición. «No hay excusas ninguna. Hemos empezado tarde, pero es lo que hay y con esto vamos. Llegamos a la par. El equipo está entrenando y el 90% va a estar en perfectas condiciones para el inicio de Liga».

La plantilla tampoco está cerrada todavía. El director deportivo fija dos objetivos muy concretos para las últimas semanas de mercado. «Queremos firmar un mediocentro, si es perfil ‘6’, mejor, y un mediapunta, un atacante, aunque preferimos que sea mediapunta». Después de esas dos operaciones, el trabajo estará prácticamente terminado. «No creo que venga nada más. Puede entrar algún sub-23 si sale una opción de nivel, pero va a depender más de la opción que de nosotros. La idea es tener 21 jugadores».

La Deportiva Minera disputará esta tarde a las 20:00 ante el Mazarrón, en el Pedro Méndez, su segundo encuentro de pretemporada.