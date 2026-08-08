Álvaro Giménez, ante su primera gran oportunidad en el Real Murcia

Ha sido el último en llegar, pero puede que sea uno de los movimientos más importantes del Real Murcia en el mercado de fichajes. Porque el aterrizaje de un tercer delantero, especialmente después de las salidas de Ekain y Pedro Benito, era una necesidad para Sergi Guilló debido a los problemas físicos de sus dos máximos referentes.

Y es que las lesiones de David Flakus y Juanto Ortuño durante la preparación han impedido al entrenador ilicitano poder afrontar los primeros ensayos con todos sus recursos ofensivos al completo. Un problema que bien podría darse durante la competición oficial, con el curso ya comenzado, y que el Real Murcia ha puesto remedio con la llegada de Álvaro Giménez.

El jugador ilicitano, de 35 años de edad, llega al Real Murcia para completar un tridente ofensivo muy polivalente. Cada jugador cuenta con un perfil distinto, lo que le permitirá a Guilló poder adaptarse a cada contexto que pueda encontrarse durante el año ante los diferentes rivales del grupo II de Primera Federación. Durante la pretemporada ha tenido que tirar del filial e incluso tener que realizar varios ensayos con futbolistas del primer equipo en esa posición, como son los casos de Álvaro Bustos o Alejandro Meca, pero a partir de ahora todo apunta a que Álvaro Giménez tiene el camino despejado para hacerse con la titularidad en la punta de ataque de cara a ese primer partido ante el Hércules el próximo 29 de agosto.

Así pues, el experimentado delantero, que las últimas tres temporadas ha militado en el Racing de Ferrol, tiene ante sí su primera gran oportunidad en el conjunto grana de cara al nuevo curso. Puede jugar como máxima referencia, pero también estar acompañado por otro atacante debido a su trabajo y juego de espaldas.

Después de varias temporadas en el fútbol profesional, enrolado en las filas del Cádiz, Mallorca, Alcorcón, Elche o Almería, donde fue el máximo goleador de Segunda División en la 2018-2019 con 20 goles y acabó fichando ese verano por el Birmingham City, Álvaro Giménez afronta esta nueva etapa con la experiencia acumulada y la confianza de encontrarse en buenas condiciones. El atacante quiso despejar cualquier duda sobre su estado físico y confía en tener continuidad durante el curso.

«Estoy bien físicamente, las lesiones me respetan y espero que este año también pueda jugar muchos partidos y ayudar al equipo durante toda la temporada», aseguró ayer en su presentación. En las últimas tres temporadas ha militado en el Racing de Ferrol, con dos años en Segunda División y el último en Primera Federación. Viene de anotar 25 goles en esos tres cursos: once en el primero, cuatro en el segundo y nueve en la 2025-2026, donde disputó un total de 36 partidos, 25 de ellos como titular.

Sin miedo a la competencia

«Cuando te llama este club, poco tienes que pensar. Todo fue muy rápido y no dudé en venir aquí. Es un club histórico, un club que siempre quiere estar lo más arriba posible y donde debe estar», añadió en su encuentro con los medios antes de enfundarse por primera vez la camiseta del Real Murcia con el dorsal 21 a la espalda.

Aunque tenga el camino despejado para hacerse con el ‘9’ desde hoy mismo en el amistoso ante el Albacete, donde tendrá sus primeros minutos, no le asusta la competencia. «La competencia en la punta va a ser buena. Me gusta que haya tres delanteros. Te hace que cada día compitas por estar mejor. Todos vamos a querer jugar y al final lo hará el que mejor esté y el que decida el míster», comentó Giménez.

Amistoso contra el Albacete

El Real Murcia continúa con su puesta a punto y afronta la fase decisiva de la pretemporada. Restan apenas veinte días para el estreno del nuevo curso en Primera Federación ante el Hércules, el próximo 29 de agosto, y el conjunto grana ya cuenta con prácticamente la totalidad de su plantilla. Después de completar todas las fichas sénior con la llegada del delantero Álvaro Giménez, no se esperan grandes movimientos en las últimas semanas del mercado, por lo que tan solo la salida de Sekou, y algún que otro retoque entran en los planes de la dirección deportiva.

El Real Murcia ha cumplido con lo planificado, que era poder contar con la mayor cantidad de futbolistas posibles cuanto antes adelantar todo el trabajo posible, y así lo podrá demostrar a partir de hoy con su amistoso ante el Albacete (10.00 horas). Será la cuarta prueba para los de Sergi Guilló de la preparación, que se medirán a un rival de superior categoría, pero que vendrá de disputar otro amistoso apenas unas horas antes debido a que ayer por la tarde también se enfrentó al Eldense.

El encuentro se disputará en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta y se podrá seguir por CMMPlay, el canal oficial de la plataforma OTT de Castilla-La Mancha. En la plantilla del Albacete se encuentran algunos conocidos para el Real Murcia. El primero de ellos el centrocampista Antonio David, que la pasada temporada formó parte del conjunto grana en calidad de cedido y, aunque está disputando minutos durante la preparación veraniega con el conjunto manchego, se espera que vuelva a salir a préstamo este mismo verano.

Otro viejo conocido es el delantero Álex Rubio, jugador que dejó un buen recuerdo en los aficionados murcianistas pese a su poca participación en la temporada 2023-2024. Ese verano se marchó traspasado al Antequera, y sus buenas actuaciones despertaron el interés de un Villarreal B que se hizo con sus servicios por 300.000 euros, de los cuales 150.000 fueron para los granas. Unos meses más tarde fue el Albacete, el pasado enero, el que pagó cerca de un millón de euros. El murciano Javi Villar es otro de los integrantes del plantel de un equipo manchego que acaba de incorporar a sus filas al exbético Rober González.