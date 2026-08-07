El Real Murcia de Sergi Guilló solo tiene espacio para retoques

El Real Murcia llegará con todos los deberes hechos a la primera jornada del curso 2026-2027 de la Primera Federación. O al menos con todas las tareas que habían marcado tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico antes de afrontar ese primer duelo ante el Hércules en el que ya habrá tres puntos en juego.

Y es que el club grana, a tan solo 22 días de su estreno, ya cuenta con todas las fichas séniors completas de su plantilla. El delantero Álvaro Giménez ha sido el último movimiento de Sánchez Breis en el mercado de fichajes, una decisión estratégica sobre el terreno de juego, puesto que llega tanto para complementar a David Flakus y Juanto Ortuño en la delantera como para paliar los problemas físicos y ausencia de ambos durante la preparación veraniega, pero también en la configuración del plantel.

Porque el Real Murcia ya no cuenta con margen de maniobra al tener ya a 18 jugadores sénior en nómina, por lo que únicamente puede incorporar a jugadores sub-23 en la recta final del mercado si no se produce alguna salida durante estos últimos días. «Mientras que el mercado esté abierto no se puede decir que la plantilla esté cerrada, sí que es cierto que las fichas séniors las tenemos todas cubiertas y ahora mismo si quisiéramos incorporar a alguien tendría que ser sub-23. A partir de ahí, veremos si aparece algo que nos interese o no», afirmó ayer Sánchez Breis, director deportivo del Real Murcia ante los medios.

Sánchez Breis, director deportivo del Real Murcia, durante un entrenamiento en Pinatar Arena. / Iván Urquízar

«La verdad que ahora mismo estamos tranquilos y contentos con lo que tenemos, lo importante es que no haya lesiones y que el equipo siga evolucionando bajo las órdenes de Sergi Guilló. No puedo decir que la plantilla está cerrada y que dentro de siete días aparezca una opción que a lo mejor es muy interesante para nosotros. Mientras el mercado esté abierto hay opciones, pero lo normal es que prácticamente ya esté todo el mundo aquí», aseguraba Breis.

Por lo tanto, todo apunta a que el Real Murcia ya ha realizado sus mayores movimientos este verano y solo pondría la mirada en los posibles retoques. Mejoras que podrían llegar para la sala de máquinas, para un centro del campo en el que la salida de Sekou, una de las mayores apuestas económicas el pasado curso, podría abrir la opción a incorporar a otro jugador sub-23 para dotar de mayor músculo y polivalencia.

Un instante del primer entrenamiento de Guilló a los mandos del Real Murcia. / Álex Moreno

La situación de Bustos, la única abierta a cambios

Y es que tan solo la situación de Álvaro Bustos podría ser la más propensa a un cambio en la recta final del mercado. El extremo, uno de los fichajes con mayor renombre el pasado verano, ha pasado de estar en la rampa de salida a ganarse la continuidad durante el avance de la pretemporada. Sin embargo, su situación sigue siendo la única más abierta a cambios.

La contratación de Joel Jorquera y la intención de contar con Mounir Errehaly como extremo, en lugar de lateral izquierdo o carrilero, podrían restarle minutos y protagonismo durante la campaña, y por este motivo Bustos podría optar por un cambio de aires. No obstante, su elevada ficha provoca que su salida no sea una operación nada sencilla en un Real Murcia inmerso en pleno concurso de acreedores.

Álvaro Bustos, jugador del Real Murcia, durante un amistoso en Pinatar Arena. / Prensa Real Murcia

Tendría más opciones de jugar en la banda derecha, donde tan solo se cuenta con Javi Moreno y el canterano Meca, que estará a caballo entre el filial y el primer equipo, y el propio Sergi Guilló ha probado con el asturiano incluso de delantero durante los primeros amistosos debido a las bajas. Todo esto antes de la llegada de un Álvaro Giménez que puede entrar en juego en el ensayo de este sábado ante el Albacete (10.00 horas), que se celebrará en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. El técnico ilictano será también el que tenga la última palabra, aunque todo apunta a que Bustos comenzará el nuevo curso como futbolista grana el próximo 29 de agosto.